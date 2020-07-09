إرتحال العالم اللبناني إلى رحاب الرحمة الواسعة

يوم الإثنين الرابع عشر من ذي القعدة 1551 هجرية المصادف ليوم 8 تموز 2020 .

و كان قد أعتقـــــــــــــــــــــــــل هو و أخوه الشيخ عبد الأمير شمس الدين من قبل نظام #صدام_المجرم .. في سرداب تحت الأرض ، عندما كانا في النجف الأشرف ، مع مئات بل الآلاف من أساتذة و طلاب الحوزة الدينية في العراق ، و استُشهد أكثرهم ، و سكنوا في المقابر الجماعية التي ملأت العراق ، عدا المنطقة الغربية منه..

أنعى إنتقال سماحة الشيخ محمد جعفر عبد الكريم شمس الدين ، أخ المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين الرئيس السابق للمجلس الأعلى الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ، إلى رحاب الرحمة الواسعة ، الواسعة … بعد أن عاش عمرا ً مديدا ً لأكثر من 94 عاما ً..

و قد دُفن بجوار بطل الإسلام الخالد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، في وادي السلام بعد عمر زاد على قضاه في العطاء و المقاومة …

Log in to Facebook | Facebook Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know. و هذه هي ¬¬¬الصفحة الأولى من ترجمته و فيها معلومات مثيرة جدا ً عن إعتقاله في #موسوعة_عن_قتل_مراجع_الدين_وعلماء_وطلاب_الحوزة_الدينية_لشيعة_بلد_المقابر_الجماعية_العراق ، الموسوعة ُطبعت طبعتين الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، مشكورة ً، و الثانية من قبل سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد علي السيستاني، مشكورا ً ، مع تحيات مؤلفها #الدكتور_صاحب_الحكيم ، مقرر حقوق الإنسان ، و الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982) ، و عضو منظمة العفو الدولية في بريطانيا ، و منظمة الحوار العقائدي في جنيف ، و الإتحاد العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في دبلن ، إيرلندا ، وسفير السلام العالمي ، و المنسق العام لـ ( وثيقة القدس) العراقية التاريخية ، و المنسق للجنة الدولية لأطول لوحة في العالم للإمام الحسين عليه السلام ، و المنسق العام لـ ( إعلان قف أمام الفساد ) قاف ، و تقديره.

هذان غلافا الموسوعة ُطبعت مرتين ، نفدتا ، الموسوعة طبعت مرتان / الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، مشكورة ً ، و الثانية من قبل السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد السيستاني ، مشكورا ً ، و أظن أن الطبعتين نفدتا ، مع تحيات المؤلف ، و تقديره..

و صورته في الصف السادس الثالث من اليسار ، في لوحة المعتقلين من الحوزة الدينية …

غلافا الموسوعة طبعتان ، نفدتا ، مع تحيات المؤلف و تقديره