إرتحال العالم اللبناني إلى رحاب الرحمة الواسعة

يوم الإثنين الرابع عشر من ذي القعدة 1551 هجرية المصادف ليوم 8 تموز 2020 .
و كان قد أعتقـــــــــــــــــــــــــل هو و أخوه الشيخ عبد الأمير شمس الدين من قبل نظام #صدام_المجرم.. في سرداب تحت الأرض ، عندما كانا في النجف الأشرف ، مع مئات بل الآلاف من أساتذة و طلاب الحوزة الدينية في العراق ، و استُشهد أكثرهم ، و سكنوا في المقابر الجماعية التي ملأت العراق ، عدا المنطقة الغربية منه..
أنعى إنتقال سماحة الشيخ محمد جعفر عبد الكريم شمس الدين ، أخ المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين الرئيس السابق للمجلس الأعلى الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ، إلى رحاب الرحمة الواسعة ، الواسعة … بعد أن عاش عمرا ً مديدا ً لأكثر من 94 عاما ً..
و قد دُفن بجوار بطل الإسلام الخالد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، في وادي السلام بعد عمر زاد على قضاه في العطاء و المقاومة …
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، مقرر حقوق الإنسان ، و الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982) ، و عضو منظمة العفو الدولية في بريطانيا ، و منظمة الحوار العقائدي في جنيف ، و الإتحاد العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في دبلن ، إيرلندا ، وسفير السلام العالمي ، و المنسق العام لـ ( وثيقة القدس) العراقية التاريخية ، و المنسق للجنة الدولية لأطول لوحة في العالم للإمام الحسين عليه السلام ، و المنسق العام لـ ( إعلان قف أمام الفساد ) قاف ، و تقديره.
هذان غلافا الموسوعة ُطبعت مرتين ، نفدتا ، الموسوعة طبعت مرتان / الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب ، مشكورة ً ، و الثانية من قبل السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع السيد السيستاني ، مشكورا ً ، و أظن أن الطبعتين نفدتا ، مع تحيات المؤلف ، و تقديره..
و صورته في الصف السادس الثالث من اليسار ، في لوحة المعتقلين من الحوزة الدينية …
غلافا الموسوعة طبعتان ، نفدتا ، مع تحيات المؤلف و تقديره
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