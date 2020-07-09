السليمانية.. الاسايش تطوق مزرعة محمد الكسنزان بعد تجمع مئات الايرانيين واطلاق نار بالمكان

السليمانية- موازين نيوز

افاد مصدر أمني، الخميس، بقيام القوات الامنية بتطويق مزرعة محمد الكسنزان في السليمانية.

وقال المصدر في حديث ان”قوات الاسايش طوقت مزرعة محمد الكسنزان بالقرب من ماجدي مول، بعد تجمع المئات من الايرانيين فيها بمركز المدينة”.

واشار الى”اطلاق نار في المكان”.

وكان مصدر أمني قد افاد، في وقت سابق من اليوم الخميس، بان المئات من اتباع الطريقة الكسنزانية عبروا الحاجز الحدودي من ايران الى السليمانية.

وقال المصدر في حديث ان”المئات من أتباع الطريقة الكسنزانية عبروا الحاجز الحدودي لمعبر باشماخ ووصلوا من ايران الى السليمانية واشتبكوا مع القوات الأمنية وذلك من أجل المشاركة بمراسيم دفن شيخ الطريقة محمد عبد الكريم الكسنزان”.