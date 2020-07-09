سعادة السفير بكر احــــمد الجـــاف يستقبل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاوكرانية مع العراق

استقبل سعادة سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا السيد بكر احمد الجاف في مكتبه بمبنى السفارة يوم الاربعاء الموافق 8/7/2020 رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاوكرانية مع جمهورية العراق النائب في البرلمان الاوكراني اندريه فلاديمروفيتش بوغدانيتس.

رحب سعادة السفير الجاف في مستهل اللقاء بالضيف الكريم، ثم تحدث عن ابرز تطورات الوضع السياسي في العراق، لاسيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي وتولي الدكتور فؤاد حسين حقيبة وزارة الخارجية العراقية، الذي اكد من خلال توجيهاته على ضرورة تطوير علاقات العراق مع دول العالم ومن بينها اوكرانيا في شتى المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية. واشار سعادة السفير الى الاستعدادات الجارية لعقد دورة جديدة للجنة الحكومية العراقية – الاوكرانية المشتركة برئاسة معالي وزير المالية العراقي ومعالي وزير تنمية الاقتصاد والتجارة والزراعة الاوكراني، والتي سيتمخض عنها فتح آفاق جديدة لتوسيع التبادل التجاري بين البلدين. وابدى سعادة السفير الجاف استعداد السفارة لتسهيل زيارة مندوبي الشركات الاوكرانية ورجال الاعمال الاوكرانيين الى العراق، مشيداً بجهود وزارة الخارجية الاوكرانية وتعاونها المستمر مع السفارة، والتي كان من نتائجها الاخيرة رحلتان جويتان استثنائيتان للخطوط الجوية العراقية.

من جانبه، توجه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاوكرانية مع جمهورية العراق السيد اندريه بوغدانيتس بالشكر والتقدير للسفير بكر الجاف على حسن الاستقبال والضيافة، مثمناً دوره الشخصي ودور كادر سفارة جمهورية العراق في اوكرانيا على تطوير العلاقات مع الدولة الاوكرانية في مختلف المجالات، لا سيما المجال البرلماني، معرباً عن رغبته بتعزيز العلاقات مع مجموعة الصداقة البرلمانية العراقية – الاوكرانية وتبادل الزيارات بين البرلمانيين من كلا البلدين والقيام بنشاطات مشتركة في المحافل الدولية.