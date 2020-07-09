«سواها البخت».. يعرض على MBC 1 يوليو

مشروع العمر تبدأه سيدة بعد سن التقاعد، فتواجه خلال تنفيذه مواقف متعددة وتتعرض لمشاكل كثيرة ضمن الكوميديا الاجتماعية الخليجية «سواها البخت» من كتابة محمد الكندري وإخراج حسين ابل، وبطولة النجمة هيا الشعيبي، والذي يُعرض على MBC1 اعتباراً من يوم 12 الجاري، وتتطرّق الأحداث إلى يوميات أم سليمان، وهي سيدة كويتية تبلغ من العمر 62 عاماً، وتنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وتشغل وظيفة متواضعة في إحدى الدوائر الحكومية، وهي معروفة بخفة الظل. تضيء الحبكة الدرامية على حال المواطن بعد التقاعد وسعيه إلى تحسين وضعه المادي، في ظل حصوله على راتب تقاعدي زهيد وسط الارتفاع الجنوني في الأسعار وغلاء المعيشة المتزايد. على جانب آخر، يضيء العمل على علاقة أم سليمان بزوجها الرجل الاتكالي والكسول، الذي لا يأتي فعلاً مفيداً في حياته، معرجاً على يوميات ابنها سليمان مهندس البترول، وابنتها نورة الساعية دوماً إلى الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعيش على المظاهر الخداعة، ثم شقيقها إبراهيم يعيش معها في المنزل نفسه، وهو رجل غريب الأطوار، ومدبرة المنزل بخيتة، وسواها من الشخصيات. يتوقف العمل عند يوميات المرأة بعد إحالتها إلى التقاعد، حينما تستثمر وقت فراغها في مشاريع مختلفة ومتنوّعة بهدف تحسين وضعها المادي، لكن دائماً ما تجد المواقف الغريبة والمفاجئة لها بالمرصاد. فهل تمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها أم أنها تتراجع أمام وطأة العراقيل؟ Volume 0% الجدير بالذكر أن مسلسل «سواها البخت» هو من بطولة هيا الشعيبي، أحمد العونان، فخرية خميس، شيلاء سبت، فهد البناي، هدى حمدان وآخرين.