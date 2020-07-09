كتلة نيابية: أخطاء الكاظمي تزداد بشكل كبير والحكومة لاتمتلك الرؤية

اعتبر رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الخميس، أن رئيس الوزراء لازال يستمر في ارتكاب الأخطاء في إدارة الحكومة.

وقال الخالدي إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس لديه طريق واضح او رؤية لتنفيذ برنامجه الحكومي”، مشيرا الى أن “الهفوات في ادارته للبلاد مستمرة وأخذة بالازدياد”.

وأضاف، ان “أخطاء الحكومة الحالية كبيرة جدا وهذا معناه أنه ليس لديها جهد أو أولويات للعمل”.

وواجهت حكومة الكاظمي نقدا واسعا من قبل الاوساط النيابية سيما بعد فشلها بحسم ملفات مهمة كالتدخل التركي ووضع الحلول للازمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد فضلا عن السيطرة على معدلات الاصابة بجائحة كورونا الاخذة بالازدياد.