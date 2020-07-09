Posted on by

كتلة نيابية: أخطاء الكاظمي تزداد بشكل كبير والحكومة لاتمتلك الرؤية

اعتبر رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الخميس، أن رئيس الوزراء لازال يستمر في ارتكاب الأخطاء في إدارة الحكومة.

وقال الخالدي إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليس لديه طريق واضح او رؤية لتنفيذ برنامجه الحكومي”، مشيرا الى أن “الهفوات في ادارته للبلاد مستمرة وأخذة بالازدياد”.

وأضاف، ان “أخطاء الحكومة الحالية كبيرة جدا وهذا معناه أنه ليس لديها جهد أو أولويات للعمل”.

وواجهت حكومة الكاظمي نقدا واسعا من قبل الاوساط النيابية سيما بعد فشلها بحسم ملفات مهمة كالتدخل التركي ووضع الحلول للازمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد فضلا عن السيطرة على معدلات الاصابة بجائحة كورونا الاخذة بالازدياد.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close