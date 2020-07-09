نائب عن الوطني الكوردستاني : على PKK الابتعاد عن المناطق الآهلة بالسكان لتجنيبها القصف التركي …

قال نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان ، الاربعاء ، ان مفارز مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK تتجول في المناطق الآهلة بالسكان في اقليم كوردستان دون مراعاة الصفة المدنية لهذه الاماكن مايتسبب في الحاق الاذى بالمدنيين.

قال نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان ، الاربعاء ، ان مفارز مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK تتجول في المناطق الآهلة بالسكان في اقليم كوردستان دون مراعاة الصفة المدنية لهذه الاماكن مايتسبب في الحاق الاذى بالمدنيين.

نائب رئيس لجنة الامن والداخلية بالانبو محمد ، إن تركيا تشن منذ فترة عمليات قصف مكثفة داخل مناطق في اقليم كوردستان فيما مسلحي العمال الكوردستاني لايراعون حرمة المناطق الآهلة بالسكان ووضع الاقليم ، مضيفاً ان متابعتهم لهذه القضية اظهرت ان مفارز مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK تتجول في المناطق الآهلة بالسكان في اقليم كوردستان مايتسبب بقصف هذه المناطق والحاق الاذى والضرر بها ، مشدداً على ان تركيا تتخذ من وجود الحزب مبرر لشن عمليات عسكرية داخل اقليم كوردستان.

ومنذ ثلاثة اسابيع أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان، الأولى جوية باسم “مخلب النسر”، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم “مخلب النمر” ، وقد استشهد عدد من المواطنين المدنيين من اقليم كوردستان بسبب القصف الجوي والقتال بين مسلحي الكوردستاني والجيش التركي ، كما اضطر سكان العديد من القرى الحدودية الى النزوح وترك قراهم بسبب القتال الذي الحق كذلك خسائر واضرار بممتلكات سكان تلك القرى.

النائب بالانبو محمد ، قال ان للعمال الكوردستاني مواقع ومقرات في مناطق السليمانية واماكن اخرى لكن الجيش التركي يلاحق عجلاتهم وعندما يصلون المناطق الاهلة بالمدنيين يستهدفهم بطائراته.

النائب عن الوطني الكوردستاني ونائب رئيس لجنة الامن والداخلية النيابية ، طالب العمال الكوردستاني بالتعامل بعقلانية اكثر وتغيير تحركاتهم في ظل التطور التكنولوجي الهائل في العالم .

محمد طالب حزب العمال الكوردستاني بترك المناطق الآهلة بالسكان في الاقليم حتى لايتسبب في الحاق الاذى بها عبر اعطاء تركيا المبرر لشن عمليات عسكرية داخل اقليم كوردستان .