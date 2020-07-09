ناشطون مهددون: اغتيال الهاشمي تحدٍ للحكومة وتهديدٍ للحياة المدنية

أثار اغتيال الباحث البارز هشام الهاشمي، مخاوف من دخول البلاد في مرحلة مظلمة وعنيفة، مع وصول التوترات الحادة بين الفصائل الموالية لإيران والحكومة إلى مستويات جديدة، وفق محللين.

واغتال مسلّحون مجهولون يستقلون دراجة نارية الهاشمي (47 عامًا) مساء الإثنين أمام منزله في شرقي بغداد، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق وخارجه.

وفيما لا يزال المنفذون طلقاء، يلفت خبراء إلى أن عملية الاغتيال تؤشر إلى تحوّل مأساوي في العنف السياسي المتصاعد منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول 2019.

وتقول بلقيس ويلي من هيومن رايتس ووتش لـ(فرانس برس) إن “القوات المسلحة من مختلف الانتماءات قتلت متظاهرين وغيرهم ممن هم على استعداد لانتقاد الحكومة والقوات المسلحة علنًا، وأفلتت من العقاب”.

وتضيف “لكن قتل شخص في مكانة الهاشمي يشكل ضربة كبيرة في بلد يشجع الإفلاتُ التام من العقاب فيه بعضَ الجماعات على ارتكاب انتهاكات جسيمة، فيتمكنون من قتل أي شخص من دون محاسبة”.

ويعرف عن الهاشمي، وهو من مواليد بغداد، ظهوره المنتظم على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات الجهادية والسياسة العراقية، كما كان وسيطًا بين أطراف سياسية عدة لقربه منها جميعها، ما كان يضمن له مستوى من الحماية.

واتخذ الهاشمي موقفًا داعمًا بشدة للانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي العراقي والمندّدة بموالاة الحكومة السابقة للمعسكر الإيراني.

وخلال موجة الاحتجاجات التي استمرت ستة أشهر، اغتيل عشرات الناشطين أمام منازلهم بأيدي مسلحين مجهولين غالبًا ما كانوا يستقلون دراجات نارية. ولم تتمكن السلطات من كشف الجناة.

وفي أيلول 2019، قبل بدء التظاهرات غير المسبوقة، هدّدت جماعات موالية لإيران على الإنترنت، الهاشمي و13 شخصية عراقية أخرى، بالقتل. وهوجم الهاشمي واتّهم مع آخرين بأنهم “عملاء” و”خونة الوطن” و”مؤيّدون لإسرائيل والأميركيين”. ويقول الباحث العراقي عادل بكوان الذي عرف الهاشمي “المعايير تغيرت منذ تشرين الأول. كأن هناك أسلوب عمل جديدا وتحولا في المواجهة مع الفصائل الموالية لإيران”. ويقول خبراء آخرون إن نقطة التحول الحقيقية كانت في كانون الثاني 2020 عندما اغتالت واشنطن بغارة في بغداد الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتعهدت الفصائل المتشددة داخل الحشد حينها، لا سيما منها الموالية لإيران ككتائب حزب الله، بالانتقام من الولايات المتحدة وحلفائها داخل العراق، مهما كانت التكلفة.

وكشخصية لها علاقات وثيقة مع حكومات غربية، كان الهاشمي يعتبر هدفًا محتملًا. وقد غادر بغداد لبضعة أيام في أواخر كانون الثاني 2020، كما قال لفرانس برس حينها.

ويقول الباحث ريناد منصور من “تشاتام هاوس” والذي عمل مع الهاشمي لسنوات عدة “كان هشام على علم بأن الأمور قد تغيرت”.

ويضيف “مقتل أبو مهدي أطلق العنان لكل تلك الجماعات التي كان يحاول السيطرة عليها وجعلها خاضعة لقرار مركزي. وما زلنا حتى اليوم تحت وطأة ترددات الصدمة”.

واتهمت كتائب حزب الله رئيس جهاز الاستخبارات حينها مصطفى الكاظمي بالتورط في عملية الاغتيال، وعارضت بشراسة تسلّمه منصب رئاسة الوزراء في أيار 2020.

وقدّم الهاشمي المشورة للكاظمي لسنوات طويلة. ووضعت هذه العلاقة الباحث السياسي في “خطر” عندما أصبح رئيس المخابرات رئيسا للوزراء، كما يقول مقربون منه.

وبحسب بكوان، هي “المرة الأولى منذ العام 2003 التي يكون فيها تحالف مقدس بين الحكومة ومجموعة مؤثرة من المثقفين. والآن، يتم استهداف الأشخاص الذين هم رموز للاحتجاجات والحكومة على حد سواء”.

ويضيف “قد يكون الهاشمي أول شخصية بارزة تُغتال، لكنه لن يكون الأخير. هناك أسماء أخرى في هذه القائمة السوداء”. واثار الاغتيال استياء في الشارع فيما اشارت اصابع الاتهام لكتائب حزب الله. واتهم النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي (الجناح السياسي لفصائل الحشد بم فيهم الكتائب)، الثلاثاء، الولايات المتحدة الأميركية باغتيال الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي، معللا السبب بالسعي لـ”إحداث شرخ” بين الفصائل والحكومة العراقية، ليتسنى لها التدخل بالشأن العراقي.

وقال إن جهات خارجية “معادية للعراق” تقف وراء اغتيال هشام الهاشمي، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تحاول “زعزعة الأمن” من خلال عودة الاغتيالات، مبينا أن الديمقراطية التي يعيشها العراقيون “يجب الحفاظ عليها بكل ما أوتينا من قوة”. وطالب الموسوي، الأجهزة الأمنية بالتحقيق في قضية مقتل الهاشمي، معتقدا أنه يجب الخروج من الاتهامات التي “لا تستند الى الواقعية”، وتصور الحادثة بأنها “صراع داخلي”. وتعهد الكاظمي بمحاسبة قتلة الهاشمي. وأقال على وجه السرعة قائد الشرطة في المنطقة التي اغتيل فيها الهاشمي.

لكن الأمل بالمساءلة الحقيقية ضئيل. فقبل أقل من أسبوعين، أمر الكاظمي باعتقال مقاتلين من كتائب حزب الله بشبهة تنفيذ هجمات صاروخية ضد الأميركيين. لكن تمّ الإفراج عنهم في غضون أيام لعدم كفاية الأدلة، بحسب متحدث باسم الفصيل الذي تعهد بملاحقة الكاظمي قضائيًا.

ويرى السياسي العراقي رائد فهمي إن مقتل الهاشمي يشكل تحديا لحكومة الكاظمي.

وقال في تغريدة على (تويتر) إن هذا “اغتيال سياسي يحمل رسائل تحذير جدية لأكثر من جهة ويمثل تكميما للكلمة الحرة وتحديا للحكومة ورئيسها ولمنهج الإصلاح”.

وقال ناشطون عراقيون آخرون لفرانس برس إنهم يخشون منذ فترة استهدافهم بسبب كلام علني لهم ضد جماعات مدعومة من إيران.

ويقول المؤرخ عمر محمد الذي وثّق الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش في الموصل “كان من الممكن أن يكون أي أحد منا. لقد تم إخطار أصدقائنا بمغادرة البلاد على الفور”.

ويضيف لفرانس برس “إذا لم يقم الكاظمي بخطوة قوية، فإن الحياة المدنية في العراق ستختفي. لكنني أخشى أنه لن يفعل ذلك. إنها مهمة انتحارية”.

الى ذلك، دانت وزارة الخارجية الأميركية، اغتيال الصحفي والكاتب السياسي العراقي هشام الهاشمي في العراق.

وأكدت الخارجية الأميركية أنه يجب تقديم “منفذي جريمة قتل الهاشمي المروعة للعدالة”. وأضافت “شاهدنا تقارير من ميليشيات موالية لإيران تشيد بقتل الهاشمي”. وأشارت إلى أن “سلوك الميليشيات التي أشادت بقتل الهاشمي مهين للعراقيين”.

وفي سياق متصل، انطلق المئات من المحتجين الغاضبين، وسط العاصمة بغداد، عصر الثلاثاء، في تشييع رمزي، للخبير الأمني والستراتيجي، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي عقب اغتياله.

وحمل المحتجون في ساحة التحرير، وسط بغداد، نعشا رمزيا ملفوفا بالعلم العراقي، وصور الخبير البارز هشام الهاشمي.

واتهم المحتجون في يافطات كبيرة طبعت عليها صور الهاشمي “بشهيد الكلمة والحرية”، الأحزاب التي وصفوها بالفاسدة والمجرمة المتنفذة في مفاصل الدولة، والميليشيات، باغتياله بعد تهديده بالتصفية إثر منشورات وتصريحات له تحدث بها عن فساد وعمليات أمنية منها التي نفذتها قوات جهاز مكافحة الإرهاب أواخر حزيران الماضي، ضد كتائب حزب الله. ورفع المحتجون أوراقا كتبوا فيها: جرائم الاغتيال السياسي طالت جميع فئات المجتمع من مثقفين وقانونيين وإعلاميين ومدرسين ومتظاهرين وناشطين طيلة الشهور الماضية منذ مطلع الأول من تشرين الأول العام الماضي، تاريخ انطلاق الثورة الشعبية، وحتى الآن.