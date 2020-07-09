نيجيرفان بارزاني بصدد الحوار مع بغداد: مستعدون لكل الحلول القائمة على أساس الدستور

خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة …

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، جينين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

خلال اللقاء، جرى بحث ومناقشة علاقات أربيل- بغداد والحوار من أجل حل المشاكل بينهما، حيث جددت بلاسخارت تأكيدها على دعم الأمم المتحدة لاستمرار الحوار بين الجانبين، وقالت: «نحن نشجع الجانبين على الاستمرار في الحوار والسعي للتوصل إلى حلول»، وفق بيان لرئاسة الإقليم، .

من جانبه، شدد نيجيرفان بارزاني على استعداد إقليم كوردستان لكل الحلول القائمة على أساس الدستور.

وفي جانب آخر من الاجتماع، بحث الجانبان آخر مستجدات وباء «كورونا» في العراق وإقليم كوردستان، وسلطا الضوء على تداعياته المختلفة، والإجراءات والخطوات المتخذة لمواجهته.