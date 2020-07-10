الاتحاد الآسيوي يستثني العراق من التراخيص المحلية

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، إستثناء الاندية العراقية من شروط التراخيص للموسم المقبل 2021/2020 بسبب ظروف جائحة كورونا.

وقال رئيس لجنة التراخيص، حسين فلامرز، في بيان اليوم، (9 تموز 2020): إن “الهيئة التطبيعية، ومن خلال امين السر المهندس محمد فرحان، خاطبت الاتحاد الآسيوي لاستثناء أندية الدوري الممتاز من شروط التراخيص، بشرط تطبيق نظام التراخيص على الاندية التي ستشارك في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وأضاف فلامرز، أنه “بالرغم من إعفاء الاندية العراقية من التراخيص للمشاركة في الدوري المحلي، لكن يتوجب على كل نادٍ تقديم وثائق معايير التراخيص الخمسة، وحسب الاصول والضوابط من أجل إكمال متطلبات المشاركة في الدوري، وحفاظاً على السمات الاحترافية لكرة القدم”.

وبين رئيس لجنة التراخيص: “تسلمنا إشعارا من لجنة التراخيص الاسيوية مرفقا ببعض التحديثات ونتائج الشكاوى المالية المقدمة من قبل لاعبين ومدربين وأندية، وقد تم إشعار مدراء تراخيص الاندية، وتمت مخاطبة الاندية من خلال امانة السر لإتمام اللازم حسب المهلة المحددة”.