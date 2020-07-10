السليمانية تعلن استئناف الدوام الرسمي الأسبوع المقبل

قررت اللجنة العليا للعمليات في محافظة السليمانية، الخميس، استئناف الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية بدءا من الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة، محافظ السليمانية، هفال أبو بكر في بيان تلقى “ديجيتال ميديا إن آر تي”، نسخة منه اليوم، (9 تموز 2020)، إن “اللجنة قررت استئناف الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية في المحافظة يوم الأحد المقبل”، مؤكدا في الوقت نفسه على “ضرورة الالتزام بالشروط والتعليمات الصحية”.

وكانت غرفة عمليات محافظة السليمانية، أعلنت يوم السبت (27 حزيران 2020)، تمديد عطلة الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى الرابع من تموز، مؤكدة دعمها لقرارات وزارة داخلية اقليم كوردستان الصادرة في البيان المرقم 42 لسنة 2020.

وذكرت غرفة العمليات في بيان ، تابعه “ديجيتال ميديا إن آر تي”، أنها قررت “تمديد عطلة الدوائر والمؤسسات الحكومية لغاية 4 تموز”.

واكد رئيس اللجنة المحافظ هفال ابو بكر، حظر التنقل بين السليمانية والمحافظات داخل وخارج الاقليم لغاية 1/7/2020 ما عدا الحالات التي استثنتها الوزارة في بيانها. واكد تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء الامن الداخلي، والصحة والخدمات حيث ستعمل بشكل طبيعي، مشيرا الى تمديد تعطيل الدوام لغاية 4/7/2020.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان قررت في وقت سبق، توسيع صلاحيات غرف العمليات لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومات المحلية في المحافظات الاربع والادارات المستقلة بالاعلان عن تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر التجوال الشامل.

وجاء في البيان رقم 42 للوزارة انه “بعد ان شهد الاقليم تصاعدا في اعداد المصابين والمتوفين جراء الاصابة بفيروس كورونا وبناء على طلب الهيئة الاستشارية للاطباء الخبراء في محافظتي اربيل والسليمانية واستنادا طلب مجلس وزارة الصحة لتشديد الاجراءات الوقائية ومن اجل حماية الامن الصحي في الاقليم قررت الوزارة منح السلطة لغرف عمليات المحافظات والادارات المستقلة ان تنفذ الاجراءات الواردة في هذا البيان بما يتلاءم مع الوضع في كل محافظة او ادارة مستقلة.

واوضح البيان ان الاجراءات هي اعلان حظر التجوال التام او الجزئي فيما يخص التوقيت والمكان، وكذلك تعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية وغير الحكومية وفقا لما هو ضروري.

وشملت الاجراءات ايضا “ان الاماكن التي لها ارتباط بحياة المواطنين اليومية منها المخابز والافران والاسواق داخل الاحياء واماكن بيع الخضر والفواكه تبقى مفتوحة وفقا لشروط صحية مشددة”.

كما اشار البيان الى ان المطاعم والمأكولات تبقى مفتوحة ويكون البيع فيها وفقا لصيغة خدمة التوصيل (دليفري) مع تنفيذ التعليمات الصحية المشددة.

وتضمنت التعليمات اغلاق جميع المراكز والعيادات (عيادات الاطباء، اطباء الاسنان، الكوادار الصحية والمختبرية)، وكذلك اغلاق جميع الاماكن الدينية وقاعات الرياضة والكافيتيريات والنوادي الليلية والملاعب والاماكن العامة الاخرى ومنع جميع المناسبات (مجالس العزاء، الحفلات والمناسبات الاجتماعية) الى اشعار اخر عندما تقل مخاطر انتشار الفيروس بشكل اكبر.

كما تضمنت الالتزام بارتداء الاقنعة والقفازات، محذرة المخالفين بالمحاسبة القانونية.

وقررت ايضا تكثيف مراقبة التعليمات الوقائية في الاماكن التي سمح بفتحها مع معاقبة المخالفين.

وتضمنت التعليمات ايقاف وسائل النقل العام جميعا (الحافلات والباصات الصغيرة وسيارات الاجرة التاكسي)، وكذلك منع التوجه الى المناطق السياحية.

وكذلك فرض الاجراءات المناسبة والصحية من قبل الدوائر الحكومية اثناء توزيع الرواتب.

اما فيما يخص دوام الوزارات فقد اشار البيان الى انه وفقا لقرار اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا وقرارات الحكومة يقوم الوزير المختص باصدار قرار بشأنه وفقا لحاجة العمل وملائمته مع قرارات غرفة العمليات.

واشار البيان الى ان تجوال شركات الاتصالات وشركات النفط التي تقوم وزارة الداخلية بمنحها رخص التجوال يكون بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ووزارة الثروات الطبيعية.

وبشأن تجوال الدبلوماسيين الاجانب وقوات التحالف، فقد اكد البيان ان انه سيكون عن طريق دائرة العلاقات الخارجية التي ستقوم بتقديم التسهيلات والتنسيق في عموم مناطق كوردستان.

وعن تجوال وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية اكد البيان ان المركز المشترك للتنسيق في الازمات (JCC ) في وزارة الداخلية هو من يقوم باصدار الرخص لهم بالتنسيق مع دائرة العلاقات الخارجية.

وقررت الوزارة ان تقوم غرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون البيان، مبينة انه اذا حصل اي تقصير فانها ستكون هي المسؤولة.