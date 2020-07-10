الصحة تسجل 2170 إصابة بكورونا وتفتح 20 مستشفىً جديدًا

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 2170 إصابة و103 حالة وفاة بفايروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان إنه “تم فحص 11809 نموذج، في كافة المختبرات المختصة في العراق يوم الخميس، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 649036.”

وتوزعت الإصابات، بحسب وزارة الصحة لهذا كالتالي: بغداد الرصافة 292، بغداد الكرخ 308، مدينة الطب 38، النجف 88، السليمانية 208، أربيل 57، دهوك 29، كربلاء 141، كركوك 113، ديالى 86، واسط 137، البصرة 131، ميسان 90، بابل 93، الديوانية 145، ذي قار 49، الأنبار22، المثنى 100، نينوى 22، صلاح الدين 21.

وشفي خلال الـ24 ساعة الماضية، 1623 من المصابين بفايروس كورونا في العراق، بغداد الرصافة 264، و14 بغداد الكرخ، و3 في مدينة الطب، و102 في النجف، و34 في السليمانية، و101 في أربيل، و5 في دهوك، و76 في كربلاء، و51 في كركوك، و74 في ديالى، و131 في واسط، و100 البصرة، 147 ميسان، بابل 99، الديوانية 95، ذي قار 150، الأنبار 7، نينوى 15، صلاح الدين 23.

أما عدد الوفيات، فهو 103، منها 21 في الرصافة، و6 في الكرخ، و2 في مدينة الطب، و6 في النجف، و7 في السليمانية، و4 في أربيل، و3 في كربلاء، 4 في كركوك، و4 في واسط، و12 في البصرة، و4 في ميسان، 3 في بابل، 7 في الديوانية، و17 في ذي قار، و1 في نينوى، و1 صلاح الدين.

وبهذا يبلغ مجموع الإصابات بالفيروس 69612 حالة، بينها 39502 حالة شفاء و2882 وفيات، فيما يرقد 27228 مصابًا في المستشفيات بينهم 415 في العناية المركزة.

في سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة دخول 20 مستشفى جديدة إلى الخدمة خلال الفترة المقبلة، لمعالجة المرضى.

وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي قوله إن الوزارة تخطط لزيادة السعة السريرية لاستيعاب أعداد المصابين بفيروس كورونا، مضيفًا أن هناك 20 مستشفى جديدا ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، ما سيزيد السعة السريرية لاستيعاب الأعداد الإضافية من المصابين بفايروس كورونا.

وبشأن قرار اغلاق العيادات الطبية الخاصة لمدة اسبوعين، أوضح الفلاحي أن بعض العيادات بدأت تستقدم مصابين بفيروس كورونا، وهذا “مخالف للتعليمات”، مع عدم وجود التزام لتعليمات اللجنة العليا وكذلك عدم الالتزام بإجراءات الصحة العامة، والعيادات الخاصة ليست المكان المناسب للمصابين بكورونا أو المشتبه بهم، مبينًا أن الهدف من قرار الاغلاق هو سلامة الأطباء والمراجعين.