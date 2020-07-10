باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة ..وزارة الهجرة تعلن عن عودة 154 نازحا من مخيمات محور الخازر الى مناطقهم الاصلية في نينوى

لنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (154) نازحا في مخيمات الخازر وحسن شام (٣٧كم شرق الموصل ) الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى ، اكد ذلك مديرة قسم محافظات اقليم كوردستان في الوزارة عليا حسين البزاز ، مشيرة الى انه ” بتوجيه ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية وفرع الوزارة في محافظة نينوى تم اعادة النازحين من مخيمات شرق نينوى الى مناطقهم الاصلية في الموصل ” .

واوضحت البزاز ان مخيم الخازر شهد عودة (57) نازحا فيما شهد مخيم حسن شام u2 عودة (45) نازحا ومخيم حسن شام u3 شهد عودة (52) نازحا .