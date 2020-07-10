خبير اقتصادي: الفساد هو المسبب الأول لارتفاع نسبة الفقر في العراق .. لدينا نحو ٦ آلاف مشروع وهمي

اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الخميس، أن الفساد هو المسبب الأول لارتفاع نسبة الفقر في العراق لكونه قد قضم النسبة الأكبر من موارد الدولة، إلى جانب فشل الحكومات المتعاقبة في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمحاربة الفقر والبطالة.

وأوضح المشهداني أن «العراق لديه نحو ٤ آلاف إلى ٦ آلاف مشروع بين الوهمي والمتلكئ، حيث توجد مشاريع صرفت لها المبالغ بشكل كامل، بينما نسبة الإنجاز على أرض الواقع هي صفر، وكذلك مشاريع صرفت لها نسبة كبيرة من الأموال ونسبة الإنجاز صغيرة جداً».

عبد الرحمن المشهداني

مبيناً بأن «هذه المشاريع لو اكتملت بعيداً عن الفساد وأنجزت بشكل نهائي وافتتحت لوفرت فرص العمل للكثير من المواطنين، وهنا نكون قد قضينا وقللنا من نسب الفقر والبطالة في وقت واحد».