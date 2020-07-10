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قسم رعاية الايتام في جمعية الخير والبركة يطلق مراحله الثلاث من مشروع رعاية الأيتام

قسم رعاية الايتام في جمعية الخير والبركة يطلق مراحله الثلاث من مشروع رعاية الأيتام الخيري في بغداد للتخفيف من اثار جائحة كورونا

اطلق قسم رعاية الأيتام في جمعية الخير والبركة الثقافية المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة من مشروع رعاية الأيتام الخيري في بغداد تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي والاهتمام بهذه الشريحة المهمشة وللتخفيف من آثار جائحة كورونا.

وتضمنت المراحل الثلاث من المشروع الذي انطلق يوم امس الأربعاء المصادف ٨ / ٧ / ٢٠٢٠ لاكثر من تسعين طفلا يتيما من خلال التجوال في منطقتي الكفاح والشعلة من بغداد ، حيث تم تقديم معونة مالية شهرية لعوائل الأيتام المسجلين في الجمعية.

وتأتي هذه المبادرة من جمعية الخير والبركة الثقافية وتستمر شهريا على ان تتوسع في كل شهر لتشمل أعدادا اكبر من الفئات المسجلة ولا تنقطع عنهم المعونة المالية والاستماع الى متطلباتهم ومحاولة تنفيذها كجزء ثاني من المشروع.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة ، ويعود تأسيسها الى عام الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

٩ / ٧ / ٢٠٢٠

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