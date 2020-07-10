كوردستان تغلق معبر باشماخ بعد دخول آلاف الإيرانيين (عنوة)

قررت حكومة إقليم كوردستان، الخميس، إغلاق معبر باشماخ الحدودي مع إيران، وذلك بعد وقت قصير من اقتحام لآلاف من “الدراويش” الإيرانيين المعبر عنوة من أجل المشاركة في مراسم تشييع ودفن شيخ الطريقة الكسنزانية، محمد الكسنزاني، في السليمانية.

وذكر مسؤول الاعلام في معبر باشماخ، مختار حاجي علي، اليوم، (9 تموز 2020)، انه “تم اغلاق معبر باشماخ لمدة 24 ساعة بناء على توجيه من نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني”.

وأضاف علي، ان “القرار جاء بسبب دخول آلاف الاشخاص من اتباع الطريقة الكسنزانية، الامر الذي تسبب بايقاف تام للحركة التجارية في المعبر”.

من جهتها حذرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، من خروج الوضع عن السيطرة ووقوع كارثة صحية بعد دخول آلاف “الدراويش” الإيرانيين عنوة إلى اراضيها دون فحص طبي، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل فورا لاعادتهم من حيث اتوا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد قادر، في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعها “ديجيتال ميديا إن آر تي”، إنه “يجب التعامل معهم على انهم جميعا مصابون بالفيروس”، مبينا أنه “في حال إن كان أحدهم مصابا ويحمل الفيروس فسيكون انتقاله الى الجميع”.

وأضاف قادر، أن “وزارة الصحة وحدها لن تتمكن من السيطرة على الوضع، وانما يجب ان تتدخل وزارة الداخلية في الامر وتمنع وصولهم الى السليمانية”، مشددا “يجب اعادتهم من حيث اتوا”.

وشدد قادر على ضرورة “تشديد النقاط الحدودية ونقاط الدخول الى اقليم كوردستان ومنع اجراء مراسيم الدفن والتعزية الجماعية لان الوضع سيصبح كارثيا”.

وكان آلاف “الدراويش” الإيرانيين، أقدموا اليوم الخميس، على اقتحام الأراضي العراقية للمشاركة في مراسم تشييع ودفن شيخ الطريقة الكسنزانية محمد الكسنزاني في السليمانية.

وقال مصدر محلي في السليمانية لـ”دیجیتال میدیا إن آر تي”، إن آلاف الإيرانيين من “الدراوييش” (مريدي الطريقة)، اقتحموا إحدی نقاط التفتیش في منفذ باشماخ الحدودي مع إیران بغیة المشاركة في مراسم تشیيع شیخ الطریقة الكسنزانیة.

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته، أن الحشود والتي يحمل أفرادها الهروات والسيوف، لم تمتثل لإجراءات التفتیش من قبل الجهات الأمنیة، واقتحموا نقطة التفتيش عنوة، وهم يتجهون الآن صوب مدينة السليمانية حيث المقر الرئيس للطريقة العلية القادرية الكسنزانية.

وتابع، أن القوات الإيرانية من جهتها لم تتمكن من منع الحشود من اقتحام الأراضي العراقية، على الرغم من لجوئها إلى إطلاق النار في الهواء، وقد دخلوا أراضي إقليم كوردستان.

‏ومن المقرر ان يصل غدا الجمعة جثمان شيخ الطريقة الكسنزانية، محمد الكسنزاني، الی مطار السلیمانیة قادما من الولایات المتحدة الأميركية حيث كان يتلقى العلاج فيها منذ مطلع شهر شباط الماضي، بعد ان ساءت حالته الصحية جدا.