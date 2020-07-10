ندوة علمية يقيمها  pillar center  بعنوان( القران الكريم بين ثابت اللغة العربية ومتغيرها ).

تحرير / عهود الاسدي

أقام مركز( pillar center ) لإدارة الأزمات و التحكيم الدولي و البحث العلمي، ندوة علمية بعنوان (القران الكريم بين ثابت اللغة العربية و متغيرها)، مساء يوم الخميس الموافق ٩_يوليو ٢٠٢٠، عبر zoom ، وقد شارك في الندوة جمعٌ من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية من عديد البلدان.

قدّم الندوة الأستاذ علي سعد باحث و مفكر إسلامي من لبنان، بإدارة الدكتورة ناني نبيلة من الجزائر حيث استعرض الدكتور علي سعد محتوى الندوى تحت المحاور التالية: اللغة العربية الأصل والاستعمال، القرآن باللغة العربية وليس بلغة العرب، النزوع الى العامية واللغة العربية التي بين أيدينا، قضية نمو اللغة، معاني الحروف الأبجدية… وقد أكّد الأستاذ على ضرورة أن نتعلّم معاني الحروف الأبجدية حتى نتمكّن من الفهم الصحيح للنصّ القرآني الكريم.

وقد عبّر الحضور عن سعادتهم باللقاء من خلال مداخلات قيمة تدل على تفاعلهم واهتمامهم بموضوع الندوة و جودة المعلومات التي اعتبروها إلتفاتة علمية هامة و التي دعمها الدكتور المحاضر بالأمثلة التطبيقية.

كما عبرت الدكتورة نيرمين ماجد المدير التنفيذي للمركز pillar على إمتنانها للأستاذ علي سعد للطرح المميز، و اثنت على مديرة الجلسة وجميع الحضور.