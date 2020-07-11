ائتلاف الوطنية يعلن تواصل لقاءاته ومشاوراته لأجل انضاج المشروع الوطني …

المدني نحو عراق المواطنة

اكد ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، تواصل لقاءاته ومشاوراته مع مختلف القوى والتنظيمات السياسية التي تؤمن بتكريس المشروع الوطني المدني نحو عراق المواطنة

واضاف القيادي في الائتلاف ضياء المعيني في بيان صحفي، ان اجتماعات مهمة تحققت مع شرائح وقطاعات مختلفة من المتظاهرين السلميين الكرام الذين تميزوا بمواقفهم ودورهم الكبير خلال انتفاضة تشرين المباركة.

واوضح المعيني ان تلك الاجتماعات حققت تقدماً واضحاً وبناءً، لافتا الى ان الاجتماعات ستتواصل مع القوى والشخصيات السياسية الوطنية لحين بلورة تلاحم القوى المدنية والوطنية ضمن مشروع مدني وطني يجمع القوى والشخصيات المؤمنة بهذا النموذج.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

9 تموز 2020