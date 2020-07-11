الزراعة: إعادة شاحنات من الحليب المجفف المنتهي الصلاحية إلى بلد المنشأ

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، أن المحاجر البيطرية التابعة إلى دائرة البيطرة أعادت عدداً من إرساليات الحليب المجفف والمخصص للاستهلاك البشري إلى بلد المنشأ، بسبب انتهاء صلاحيتها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان إن “الملاكات البيطرية في المحجر البيطري لمنفذ طريبيل الحدودي أعادت أربع شاحنات محملة بالحليب المجفف علامة ( گرين فلاج ) أيرلندي المنشأ والعائدة الى الشركة المستوردة (مراعي الرافدين) بعد أن تبين بأنها منتهية الصلاحية”.

وأوضح النايف، أن “ملاكات المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي سحبت عدة نماذج لإجراء الفحوصات المختبرية عليها من مادة الحليب المجفف المعد للاستهلاك، وبعد إجراء الفحص المختبري تبين بانها منتهية الصلاحية وتجاوزت ثلث مدة الإنتاج ولهذا قررت ملاكات المحجر البيطري في المنفذ اعادة جميع الكمية إلى بلد المنشأ”.

وأشار إلى أن “قرار إعادة الحليب المجفف جاء استناداً إلى المواصفات القياسية العالمية الخاصة باستيراد المنتوجات الغذائية والحيوانية والتي تنص على اعادة المنتوجات المستوردة إذا تجاوزت ثلث فترة الصلاحية”.

وأكد النايف، “استعداد جميع الملاكات البيطرية والساندة في دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة بالوقوف سداً منيعاً للحيلولة دون دخول المواد الغذائية والحيوانية التالفة والفاسدة و المنتهية الصلاحية الى البلاد حفاظاً على صحة المواطن العراقي وتعزيزاً للاقتصاد الوطني”.