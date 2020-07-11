الكاظمي يأمر فرقة الرد السريع بتسلم منفذ المنذرية في ديالى

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أمر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الجمعة، بتسلم فرقة الرد السريع منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى.

وقالت قيادة الفرقة في بيان اليوم، (10 تموز 2020)، أن “فرقة الرد السريع استلمت منفذ المنذرية في محافظة ديالى بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وإشراف من وزير الداخلية، عثمان الغانمي”.

وكان أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد أنه ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية.

وأضاف طلال، أن “رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ”، مبينا أن “غالبية إيرادات المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين، وقريبا ستكون هناك إجراءات حازمة للدولة لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية”.