النزاهة النيابية: تكليف الحارس بحل أزمة الكهرباء إعلان مسبق بأن لا حل لها

قالت لجنة النزاهة البرلمانية، الجمعة، إن إصدار أمر ديواني بتكليف رعد الحارس الوكيل والمستشار المخضرم في وزارة الكهرباء العراقية، لوضع حلول لأزمة الكهرباء في البلاد، هو “إعلان مسبق بأن لا حل لهذه الأزمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003”.

وأضافت اللجنة في بيان إن “المكلّف رافق أغلب وزراء الكهرباء وشاركهم فشل وزارتهم المستحدثة بعد 2003 بدءاً من محسن شلاش، وكريم وحيد، ورعد شلال،و كريم عفتان، وقاسم الفهداوي، ولؤي الخطيب”.

وتابعت اللجنة، أن “المكلف خلال فترة تواجده كوكيل ومستشار في وزارة الكهرباء، تم صرف ما يقارب الـ 50 مليار دولار حسب تقارير النزاهة على عقود وكومشنات وصفقات، والنتيجة هي الوضع الحالي الكارثي للكهرباء الان”.