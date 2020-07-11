اهم الملفات التي يتم التفاوض عليها بين بغداد والاقليم: المستحقات المالية.. والنفط.. والكمارك والمنافذ الحدودية

كشف عضو من وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض مع الحكومة الاتحادية، السبت 11 تموز 2020، عن تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات وموعد الزيارة المقبلة لوفد الإقليم إلى بغداد، مشيراً إلى أن وفد الأقليم ينتظر رداً من بغداد، حول الزيارة المرتقبة.

وذكر العضو وفقا لوسائل اعلامية إنه من المرجح أن تتم زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد نهاية الأسبوع الحالي، على الأغلب، مبيناً أن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني.

ولفت إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بات أمراً ضرورياً وملحاً من طرفي المفاوضات، لافتاً إلى أن الملفات التي من المقرر أن يتم بحثها، هي المتعلقة بالمستحقات المالية لإقليم كردستان، والنفط، والواردات غير النفطية، والكمارك والمنافذ الحدودية.

وأوضح أن حكومة بغداد اعترفت بكل الملفات التي قدمها وفد إقليم كردستان لها مؤخراً، ومنها ملف انتاج النفط، حيث قدم وفد حكومة إقليم كردستان احصاءات بشأن الكميات المنتجة، والتي تبلغ 467 ألف برميل يومياً، منها 30 ألف برميل للاستهلاك المحلي، والباقي يتم تصديره، كما تم طرح الأرقام بشأن الواردات الأخرى.

يذكر أن أهم المسائل العالقة بين الطرفين تشمل ملف النفط، المنافذ الحدودية والمطارات، في الوقت الذي يدفع فيه سوء الوضع الإقتصادي والمالي لحكومة إقليم كردستان بغداد إلى رفع سقف مطالبها.