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بعدد إصابات قياسي جديد.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا

2734 إصابة جديدة في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، 11 تموز 2020، انه تم فحص( 10377) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم،  وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 671478 )

وأضاف البيان أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2734) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   397

بغداد / الكرخ     423

مدينة الطب        168

النجف 180

السليمانية            131

أربيل                 70

دهوك                 10

كربلاء             121

كركوك              138

ديالى                67

واسط                 139

البصرة             121

ميسان              88

بابل                   195

الديوانية              60

ذي قار               236

الأنبار                6

المثنى               14

نينوى               22

صلاح الدين       148

– الشفاء:  1699  حالة  وكما يلي:

بغداد الرصافة   308

بغداد الكرخ     233

مدينة الطب      6

النجف           84

السليمانية       13

أربيل           124

دهوك          2

كربلاء        96

كركوك       26

ديالى          94

واسط         20

البصرة       127

ميسان          161

بابل           35

الديوانية       132

ذي قار        130

الأنبار          41

المثنى        53

نينوى          14     


– الوفيات  95    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     19

بغداد الكرخ        6

مدينة الطب        7

النجف           1

السليمانية        9

اربيل            2

كربلاء          2

كركوك         7

ديالى            1

واسط           2

البصرة         11

ميسان         8

بابل           3

الديوانية       3

ذي قار        9

الأنبار         2

المثنى        2

صلاح الدين    1

وبلغ مجموع الاصابات :  75194

مجموع حالات الشفاء : 43079

الراقدين الكلي:      29060

الراقدين في العناية المركزة:  400

مجموع الوفيات:   3055

ر.إ 

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