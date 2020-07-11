بعدد إصابات قياسي جديد.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، 11 تموز 2020، انه تم فحص( 10377) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 671478 )
وأضاف البيان أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2734) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 397
بغداد / الكرخ 423
مدينة الطب 168
النجف 180
السليمانية 131
أربيل 70
دهوك 10
كربلاء 121
كركوك 138
ديالى 67
واسط 139
البصرة 121
ميسان 88
بابل 195
الديوانية 60
ذي قار 236
الأنبار 6
المثنى 14
نينوى 22
صلاح الدين 148
– الشفاء: 1699 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 308
بغداد الكرخ 233
مدينة الطب 6
النجف 84
السليمانية 13
أربيل 124
دهوك 2
كربلاء 96
كركوك 26
ديالى 94
واسط 20
البصرة 127
ميسان 161
بابل 35
الديوانية 132
ذي قار 130
الأنبار 41
المثنى 53
نينوى 14
– الوفيات 95 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 6
مدينة الطب 7
النجف 1
السليمانية 9
اربيل 2
كربلاء 2
كركوك 7
ديالى 1
واسط 2
البصرة 11
ميسان 8
بابل 3
الديوانية 3
ذي قار 9
الأنبار 2
المثنى 2
صلاح الدين 1
وبلغ مجموع الاصابات : 75194
مجموع حالات الشفاء : 43079
الراقدين الكلي: 29060
الراقدين في العناية المركزة: 400
مجموع الوفيات: 3055
ر.إ