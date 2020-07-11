بعدد إصابات قياسي جديد.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، 11 تموز 2020، انه تم فحص( 10377) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 671478 )

وأضاف البيان أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2734) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 397

بغداد / الكرخ 423

مدينة الطب 168

النجف 180

السليمانية 131

أربيل 70

دهوك 10

كربلاء 121

كركوك 138

ديالى 67

واسط 139

البصرة 121

ميسان 88

بابل 195

الديوانية 60

ذي قار 236

الأنبار 6

المثنى 14

نينوى 22

صلاح الدين 148



– الشفاء: 1699 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 308

بغداد الكرخ 233

مدينة الطب 6

النجف 84

السليمانية 13

أربيل 124

دهوك 2

كربلاء 96

كركوك 26

ديالى 94

واسط 20

البصرة 127

ميسان 161

بابل 35

الديوانية 132

ذي قار 130

الأنبار 41

المثنى 53

نينوى 14



– الوفيات 95 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 6

مدينة الطب 7

النجف 1

السليمانية 9

اربيل 2

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 1

واسط 2

البصرة 11

ميسان 8

بابل 3

الديوانية 3

ذي قار 9

الأنبار 2

المثنى 2

صلاح الدين 1

وبلغ مجموع الاصابات : 75194

مجموع حالات الشفاء : 43079

الراقدين الكلي: 29060

الراقدين في العناية المركزة: 400

مجموع الوفيات: 3055

ر.إ