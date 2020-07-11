تهنئة لكافة الناجحين والمتفوقين من ابناء الوطن في الثانوية العامة (التوجيهي)

لقد تم الاعلان صباح هذا اليوم عن نتائج امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في فلسطين وابتدأت مظاهر الفرح والابتهاج بهذه النتائج في مدينة القدس وفي غيرها من المدن والبلدات والمحافظات الفلسطينية .

من القدس نقول الف مبروك لكافة المتفوقين والناجحين في التوجيهي متمنين لكم مستقبلا مليئا بالانجازات وتحقيق الطموحات والتطلعات المستقبلية ، كما ونهنىء ذويكم واقرباءكم ونهنىء شعبنا كله لان نجاح ابناءنا ادخل الفرح والابتهاج الى نفوس ابناء شعبنا جميعا .

أما اولئك الذين لم يتمكنوا من اجتياز مرحلة التوجيهي والوصول الى العلامات المرجوة ولاعتبارات مختلفة فنحن نقول لهم بأن عدم اجتيازكم التوجيهي لا يعني الفشل ولا يجوز ان يتغلغل الاحباط واليأس الى نفوسكم فالمجال ما زال متاحا والامكانيات ما زالت مفتوحة لكي تحققوا النجاح المطلوب وتصلوا الى ما يفرحكم ويفرح ذويكم ، ونحن في الوقت الذي فيه نهنىء المتفوقين والناجحين نقول لمن لم يحالفهم الحظ بأن الابواب ليست موصدة امامكم ففكروا بمستقبلكم وان شاء الله يأتي اليوم الذي فيه تحققون النجاح الذي تتمنونه ونتمناه نحن لكم .

اود ان اوجه تحية خاصة الى مدارس القدس التي بذلت جهودا مضنية في ظل وباء الكورونا كما واحيي كافة المدارس في كافة المدن والبلدات والمحافظات الفلسطينية فقد كان المعلمون والمدرسون ابطالا بكل ما تعنيه الكلمة من معاني ومسألة التعليم عن بعد في ظل وباء الكورونا كانت ظاهرة منتشرة في كل مكان وقد وصلنا والحمد لله الى هذه النتائج الطيبة .

الف مبروك لشعبنا ولابناءنا وذويهم وان شاء الله الى الامام في خدمة هذا الوطن وفي خدمة هذا الشعب الذي يستحق ان نضحي في سبيله وان نعمل من اجل رفعته وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا وثوابته الوطنية .

المطران عطا الله حنا

رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس