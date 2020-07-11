د. قتيبة الجبوري يطالب باعتماد المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الاعداد…

ي ويحذر من خطورة إجراء الامتحانات

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية د. قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس الوزراء ووزير التربية باعتماد المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة (السادس الاعدادي بكل فروعه) مع عشر درجات وجعل مسألة أداء الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة، محذراً من خطورة إجراء الامتحانات بشكل قسري في الظرف الحالي الذي يشهد تصاعداً في أعداد الاصابات بفيروس كورونا .

وقال في بيان اليوم :” ان على رئاسة الوزراء ووزير التربية وخليتي الأزمة (الحكومية والنيابية) عدم المجازفة بأرواح الناس، وأعني الطلبة وعوائلهم وحتى جيرانهم، وفي حال الإصرار على إجراء الامتحانات النهائية هناك احتمالات قوية جداً بتحول المراكز الامتحانية الى بؤر لتفشي الوباء ” ، مبيناً :” ان هناك أولويات يجب مراعاتها، وفي هذه الحالة سلامة الشعب أهم من الامتحانات “.

وأضاف الجبوري :” نأمل ان يتم احتساب المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الاعدادي بكل فروعه مع عشر درجات، وجعل مسألة تأدية أو عدم تأدية الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة لكي لانظلم الطلبة الراغبين بتحسين المعدل، وذلك حفاظا على الصحة العامة، وفي حال رفض تبني هذا المقترح نحمّل الحكومة ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن سلامة الشعب العراقي “.