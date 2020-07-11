رئيس لجنة نيابية يطالب الكاظمي بالتشاور مع نواب العاصمة في اختيار امين بغداد

طالب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية احمد الكناني، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتشاور مع نواب العاصمة في اختيار امين بغداد.

وقال الكناني في رسالة موجهة الى الكاظمي “تطرقت جنابك في البرنامج الحكومي على أهمية العاصمة، ومن خلال متابعتنا لملف مدينة بغداد منذ سنوات والظلم الذي تعرضت له العاصمة خلال الفترة السابقة والأبعاد والاقصاء الحاصل عن تسلم المسؤولية من أهالي بغداد وتحويلها من اسوأ العواصم في العالم وتجريف البساتين والتجاوز على التصميم الأساسي من خلال قرارات اللجنة العليا للتصميم الأساس والفساد الحاصل من خلال هذه اللجنة التي استغلت توزيع المشاريع الاستثمارية وتغيير الجنس والاستخدام على حساب المدينة و تشويه وفقدان الطراز المعماري والانشطار الحاصل للمساكن في المناطق السكنية وتحويلها الى مناطق شعبية”.

واضاف ان “اللجنة لم تدرك قيمة بغداد الحضرية والتراثية والتاريخية وسوء الخدمات البلدية وفساد الجبايات والرسوم وتحولها الى مرتع للتجاوزات والنفايات والعشوائيات وانهاء معالم هذه العاصمة التاريخية بسبب اغلب المسؤولين الذين لا يدركون ادارة ملف العاصمة بسب جهلهم عن العاصمة وليس من أبناء بغداد”.

ودعا الكناني، رئيس الوزراء الى “التشاور مع نواب بغداد في اختيار الامين والكادر المتقدم للعاصمة”.