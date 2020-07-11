في سنويتها الأولى ..الصين تشيد بإنجازات حكومة مسرور بارزاني

أشاد القنصل الصيني لدى أربيل، ني رو جي، الجمعة، بإنجازات حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، خلال عام من تأسيسها، مؤكداً أنه حقق خطوات جدية في مسيرة الإصلاح بالإقليم .

وقال القنصل الصيني في رسالة بمناسبة مرور عام على تأسيس الكابينة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، إن رئيس حكومة كوردستان يسعى لتحسين العلاقات بين أربيل وبغداد، لافتا إلى أن هذه المساعي كان لها دور فعال في تحسين الوضع الاقتصادي وإرساء الاستقرار.

ولفت القنصل الصيني إلى أن حكومة كوردستان أقدمت على خطوات مهمة في سبيل حماية أرواح مواطني الإقليم من جائحة «كورونا».

وأكد أن العلاقات بين شعب كوردستان والشعب الصيني علاقات تاريخية وقوية وأن عملهما معا في سبيل مواجهة فيروس «كورونا» زاد من قوة العلاقة بين الجانبين.

وأكد مسرور بارزاني مراراً، أن الإصلاح عملية شاملة ولن تتوقف عند قطاع ومؤسسة حكومية، وتوقع أن تلاقي العملية معارضة من المتضررين الفاسدين.