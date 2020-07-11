لجنة نيابية تعزي بوفاة النائبة غيداء كمبش

عزّت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، بوفاة النائبة غيداء كمبش بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة في بيان انه “ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة النائبة غيداء كمبش رئيس لجنة التعليم العالي النيابية جراء اصابتها بفايروس كورونا”.

وأضافت :”اننا في الوقت الذي نتقدم بخالص التعازي وعظيم المواساة لعائلة الفقيدة وذويها، نؤكد أن الفقيدة كمبش كانت مثالا يحتذى به في الخلق والحرص والكفاءة والعمل النيابي الدؤب وخسارة كبيرة لمجلس النواب وللجنة التعليم العالي لما تمتلكه من خبرة متراكمة بعد أن تولت العمل النيابي لأكثر من دورتين وأثبتت حرصها على مصالح الشعب والبرلمان واللجنة وشؤون التعليم العالي وتفانيها في تطوير الأداء الأكاديمي وحقوق الهيئات التدريسية والطلبة على حد سواء”.