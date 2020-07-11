ميسان..غضب واستياء الشارع من تدهور الكهرباء تترجمه نائب اطلعت على خفايا الأزمة

طالبت النائب عن محافظة ميسان منتهى جبر رسميا وزير الكهرباء باقالة مدير كهرباء ميسان لعدم قدرته وضعفه الاداري.

وقالت جبر في نص الطلب، الذي حصل “ديجيتال ميديا إن ار تي” اليوم (11 تموز 2020 ), انها ومن خلال حضورها ومجموعة من النواب اجتماع دوائر الشبكات في المحافظة للإطلاع على معوقات عملها تبين لها الضعف الواضح في عمل مدير كهرباء ميسان لكونه غير كفوء كما تبين الوثيقة.

وكان مواطنون من أهالي ميسان خرجوا لليوم الثالث تواليا بتظاهرات غاضبة احتجاجاً على نقص الخدمات الصحية والخدمية مثل الماء والكهرباء.

وأظهرت صور رصدها نشطاء، قطع بعض الشوارع وحرق الإطارات في عودة لمشاهد الاحتجاجات الغاضبة.

وقال متظاهرون، إن “واقع قطاع الكهرباء لا يختلف كثيراً عن القطاعات الخدمية الأخرى كالصحة وغيرها، والتي يستشري فيها الفساد، بسبب سيطرة الأحزاب والفصائل المسلحة”.

وتساءل المتظاهرون، عن “جدوى لجان المتابعة التابعة لمكتب المحافظ، والتي تتلقى الكثير من الاتصالات والشكاوى، دون أن تفعل أي شيء”، مبيناً أن أبناء المحافظة “قد يلجأون إلى التصعيد ما قد يعني شرارة ثورة جديدة تمتد إلى محافظات الجنوب الأخرى”.

كما حذروا، من أن المتظاهرين قد يغلقون محطات الكهرباء الثلاث، بعد الاعتماد بشكل كامل على مولدات الاحياء السكنية التي تعمل لساعات طويلة لتحل محل المحطات الحكومية التي انفقت عليها المليارات ولكن من دون جدوى.