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نائبة: رئاسة البرلمان رفضت أكثر من طلب لعقد جلسة استثنائية

اكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي , السبت , ان رئاسة مجلس النواب رفضت عدة طلبات لعقد جلسة استثنائية لمناقشة قرارات الحكومة الا ان هذه الطلبات واجهت الرفض لاسباب تداعيات وباء كورونا.
وقالت الدليمي في تصريح , ان ” تعطيل عمل مجلس النواب اصبح امرا مقلقا بسبب عدم استمراره بالعمل التشريعي خاصة وان قرارات الحكومة الأخيرة تحتاج الى مناقشات لتصحيح قسما منها ” .
وأضافت ان ” طلبات عدة موقعة من العديد من أعضاء المجلس تم رفعها الى هيئة الرئاسة لغرض عقد جلسات استثنائية للمجلس الا انها واجهت بالرفض ” .
وأوضحت الدليمي ان ” أسباب الرفض يعود الى عدم قدرة المجلس لدعوة النواب وذلك لاصابة العديد من النواب بوباء كورونا , فضلا عن إصابة العديد من موظفية بذلك الوباء”.

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