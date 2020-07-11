بسم الله الرحمن الرحيم

هل (المعتقد الديني..لهشام الهاشمي..شيعي) الدليل (دفنه بمقبرة الشيعة بالنجف..حسب وصيته)

من يطلع على سيرة الخبير الامني المغدور هشام الهاشمي.. النشطة .. التي لا تنعكس مع هدوءه عند ظهوره بالاعلام.. يكتشف بان هذا الرجل رحمه الله.. له قدرة هائلة وميزة ذكية على (الاختراق).. وجس النبض.. وايصال الفكرة بصورة سلسلة .. ومعرفة دهاليز الجماعات الدينية المتطرفة سواء المحسوبة شيعيا او سنيا.. وصفة اخرى متميزة له.. (عدم انعكاس عواطفه عند طرحه للتحليلات الامنية والسياسية والبحثية)..

فما إشاعه الشهيد الهاشمي عن (تحوله من المذهب الشيعي للمذهب السني).. بالتسعينات

.. وبعدها سعى للتقرب للجماعات السلفية بزمن صدام نفسه.. ثم سجنه .. ثم اطلاق سراحه بالعفو العام.. لتبقى هذه الصفة لدى هشام الهاشمي.. بسعيه بعد 2003 ايضا للتقرب للجماعات السلفية المسلحة هذه المرة.. والوصول لرموزها وقياداتها.. ثم ذهابه لسوريا.. ثم عودته وهذه المرة بتعاونه مع الاجهزة الامنية والاستخبارية العراقية.. ليكشف ما بجعبته من معلومات حساسة عن هذه الجماعات المسلحة السلفية (وبالسياسية لا يوجد صدف).. ثم بعد ذلك تقرب وعرف قيادات مليشيات الحشد وما يسمى محور المقاومة.. ليقدم بحوث رائعة عنهم.. كشفت خفاياهم..

لتختم حياته باستشهاده على يد المليشيات نفسها التي لا امان لها.. .. ثم ليدفن بمثواه الاخير بمقبرة الشيعة بالنجف الاشرف قرب مرقد الامام علي عليه وعلى البشرية السلام .. حيث اصوله.. وحسب وصيته..(فكيف هو وهابي سلفي.. ويوصي بدفنه بمقبرة الشيعة بالنجف)؟

(وحتى لو رجح ان الهاشمي كان يعمل بالمخابرات العراقية قبل 2003) فهذا ليس عيب..

(فمن حق اي مخابرات بالعالم اختراق اي جماعات علنية او سرية تعمل داخل البلد).. ونسال (هل حرام ان يعمل الانسان لصالح دولته ومخابراتها.. وحلال على من يخون بلده ويقاتل لصالح دولة اجنبية ايران ضد العراق كهادي العامري وابو مهدي المهندس .. الخ)..

وردا على (ما يطرحه اعلام الموالين لايران من مليشيات واحزاب)

من هجمة مسيئة للشهيد هشام الهاشمي.. بما يطرحونه بعنوان (هشام الهاشمي .. سيرة الجاسوسية والارهاب) وحولوها الى (فلم دعائي) باليويتوب ومواقع التواصل الاجتماعي.. ينطبق عليها (ارادوا ان يسيئون له .. فجملوا صورته من حيث لا يعلمون).. بل كشفت هذه الجهات عدم التزامها الديني الذي تدعيه.. بانها تغامزت بالالقاب ضد السيد الهاشمي لا نحب ذكرها.. ويواصلون الاساءة بدعوى.. (لماذا يحمل لقب الهاشمي ولقبه الحقيقي الركابي)؟ ونسال (لماذا ابو مهدي المهندس الهالك يحمل هذا الاسم واسمه ليس كذلك)؟ ونحذر بان هذه الجهات الموالية لايران (تريد من الترويج الاعلامي ضد الهاشمي) تشريع القتل خارج ايطار الدولة ..

ونذكر..

نشاط ..هشام الهاشمي.. باختراق الجماعات السنية الاسلامية والسلفية وجماعات الحديث:

1. الهاشمي بعد (اعلان تسننه) بالتسعينات.. اخترق مشايخ الحديث بالعراق.. حيث درس عند (كبار مشايخ الحديث ومنهم الشيخ العلامة صبحي السامرائي)…

2. انتقل (لجماعة الموحدين).. قبل 2003 وكانت تربطه علاقة مع امين الجنابي امير الجيش الاسلامي ومحمد العيساوي امير جيش المجاهدين.. وكذلك الشيخ عراك الجنابي..

3. كان على علاقة بسلفية الفلوجة حيث قبل 2003.. اتصل بهم.. ولم يتحقق ذلك.. لنركز على (اتصل بهم).. وبعد 2003 انظم الهاشمي الى جيش المجاهدين واصبح احد قياداته.. ثم اصبح من كبار شرعيي الجيش في بغداد (ابو غريب).

4. قبل معرفة الفلوجة الاولى دخل الفلوجة ليبحث عن مشايخ السلفية فيها (لنتبه لذلك) بحث هو عنهم.. واجتمع مع القائد عمر الحلبوسي (احد ابرز قياديي جماعة التوحيد والجهاد في معركة الفلوجة الاولى).. ثم خرج من الفلوجة بعد عدم اطمئنان تلك الجماعات اليه..

5. استمر هشام الهاشمي (بمنصبه شرعي لجيش المجاهدين).. حتى اعتقل نهاية 2004 في سجن بوكا.. (هنا اخترق معتقلي السلفية نفسهم) بهذا المعتقل.. حيث تعرف على كثير من قيادات التنظيم والفصائل الاخرى ثم خرج 2006.. (بصفقة).. كما تزعم بعض الجهات.

6. اخترق هشام الهاشمي (جبهة التوافق).. حيث ارادات الفصائل السنية المسلحة ان يكون لها ممثلين فيها (فكان هشام الهاشمي) في الجبهة مع نظام الرافعي من كبار ومؤسسي جيش المجاهدين..

7. نجح هشام الهاشمي بشق صف (جيش المجاهدين) حيث تم عزله من هذا الجيش من قبل ابو سعيد (جيش المجاهدين).. فشكل هشام مع الرافعي جيش المجاهدين المرابطين ثم انشق عنه في 2007 وسافر الى سوريا (بصفة هارب).

8. خلال تواجده بسوريا اتصل بالاجهزة العراقية ونسق معهم ودخل للعراق عام 2009 وغير اسمه من (الركابي الى الهاشمي).. وعمل مع الكربولي في الهلال الاحمر في المنصور بصفة (مخترق- عين- جاسوس) سموه ما شئتم على الفصائل وكان ذلك كما يزعم البعض بالترتيب مع ابراهيم الصميدعي الضابط السابق بالمخابرات العراقية.. ونظرا لامكانيات الهاشمي ومخزون المعلومات والبيانات لديه عن الفصائل المسلحة التي كان لها الفضل بهزيمة واختراق تلك الجماعات .. حصل على شان بالقوى الامنية..

9. بعد ذلك التاريخ يستحق هشام الهاشمي ان يطلق عليه خبير في شؤون الجماعات المسلحة.. اضافة لشهادته الجامعية (الادارة والاقتصاد).. ومن يشكك (بصفته كخبير) نسال (ابو مهدي المهندس) ليس عسكري .. فكيف اعتبرتموه (قائدا عسكريا)؟؟

10. هشام الهاشمي اخترق حتى المنتديات الجهادية باسم (صقر العرب) وكان البعض يدعي بانه كان يلقب (ابو هريرة).. وله لقب (ابو عيسى) على اسم ابنه..

11. هشام الهاشمي اخترق جماعة انصار الاسلام حيث نجح بالوصول لامير جماعة انصار الاسلام الشيخ ابو هاشم ال ابراهيم.. وكان يتدارسون العلم الشرعي في منطقة الدورة ببغداد.

12. لما يتميز به هشام الهاشمي من خبرات وما يؤهله من امكانيات.. اصبح جزء من مشروع المصالحة الوطنية.. واصبحت جهات دولية تستشيره وتدعم جهوده ..

13. يدعي اعلام الموالين لايران المعادين للشهيد هشام الهاشمي.. ان الهاشمي يقوم بجمع الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وادخالهم في دورات تأهيل في معهد السلام iwpr صحافة الحرب والسلام.. ليكونون نشطاء (جيش الكتروني) يخدم مصالح ما يدعون (السفارة الامريكية) و الحقيقية يخدم مصالح التظاهرات ضد النظام السياسي الفاسد بالعراق.. .. فجهود الهاشمي اثمرت بجيش الكتروني لمواجهة التطرف.. والفساد..

ونذكر هنا الفرق بين (متسننين).. (احمد راضي) و(هشام الهاشمي)..

(راضي دفن بمقابر السنة) (الهاشمي دفن بمقابر الشيعة بالنجف).. احمد راضي (جهر بتسننه) .. (الهاشمي لم يتناول يوما اعلاميا عن عقيدته المذهبية الدينية).. احمد راضي مثل (كتلة سياسية سنية بالبرلمان) تشوبها الفساد كبقية الكتل السياسية (واستلم رواتب تقاعدية ورواتب ضخمة برلمانية.. رغم انه حتى لم يكمل دورة نيابية لضمه للبرلمان كبديل.. باخر شهر من الدورة النيابية 2008).. في حين (الهاشمي لم يكن ينتمي لحزب او كتلة سياسية) ولم يسعى لمنصب او عقود مالية.. او تجارية مهما كان معرفها..

وهل فعلا هشام الهاشمي (تسنن).. ليخترق الجماعات الاسلامية السنية.. او (تسنن ثم عاد للتشيع) .. هل هشام الهاشمي امكانياته ومهارته باختراق الجماعات المسلحة وتحليله البحثي عنها.. مكنته من اختراق الجماعات الاسلامية السلفية.. المسلحة.. بما خدم الاجهزة الامنية العراقية والعسكرية وجهود التحالف الدولي بمحاربة داعش.. وقبلها القاعدة..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم