وفاة ضابط عراقي رفيع المستوى بفيروس كورونا

توفي المتحدث باسم شرطة كركوك، العميد افراسياو كامل، السبت، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال مراسلنا اليوم، (11 تموز 2020)، إن “المتحدث باسم شرطة كركوك العميد افراسياو كامل توفي اليوم، بعد اصابته بفيروس كورونا”.

من جانبه، ذكر مدير مديرية الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم السبت، “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له العميد (افراسياو كامل ويس) مدير قسم العلاقات والإعلام في شرطة محافظة كركوك نتيجة اصابته بفايروس كورونا”.

وأضاف معن: “حيث كان من الضباط المخلصين الحريصين على أداء عملهم خلال فترة خدمته في وزارة الداخلية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهمنا واهله وذوية الصبر والسلوان”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت اليوم السبت، تسجيل 2734 إصابة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 1699 حالة للشفاء، مقابل 95 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية في عموم العراق.