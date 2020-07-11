‏الأمين العام للحزب الإسلامي يعزي بوفاة النائبة غيداء كمبش

تقدم الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، بالتعازي والمواساة بوفاة النائبة عن تحالف القوى العراقية غيداء كمبش.
وقال العزاوي في تعزيته:
ببالغ الحزن والالم تلقينا نبأ وفاة النائبة الدكتورة غيداء كمبش اثر تعرضها للإصابة بفايروس كورونا، مضيفاً بأن مجلس النواب فقد شخصية متميزة عرفت بالنشاط الدؤوب والنشاط المتواصل ضمن عملها البرلماني.
وعبر العزاوي عن مواساته لعائلة وذوي الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ومغفرته الواسعة، ويمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وانا لله وانا اليه راجعون