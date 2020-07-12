أعضاء البرلمان الأوروبي يتخذون خطوة لـ(إنقاذ) آيا صوفيا

يقوم أعضاء في البرلمان الأوروبي، السبت، بجمع تواقيع لتوجيهها إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وللمدير العام لليونسكو، لـ”إنقاذ” معلم آيا صوفيا كموقع للتراث العالمي، بمبادرة من حزب “الديمقراطية الجديدة” اليوناني الحاكم.

وقال موقع Capital.gr، اليوم، (11 تموز 2020)، إن الرسالة، ستحظى على الأغلب، بتوقيعات جميع أعضاء البرلمان الأوروبي من جميع البلدان والكتل السياسية، باستثناء اليمين المتطرف.

وجاء في الرسالة، أن “الحكومة التركية تستغل آيا صوفيا، من أجل ممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي، وبهدف تعكير العلاقات بين الأديان، وهي تثبت بهذه الممارسة، أنها تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمبادئ والقيم الأوروبية”. وتضمنت الرسالة، مقتطف من بيان اليونسكو، الذي أكد أنه يجب على الدول أن تضمن عدم فرض أي تغيير على القيمة العالمية لموقع التراث العالمي الموجود على أراضيها”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أعلن أمس الجمعة، فتح كنيسة آيا صوفيا في اسطنبول أمام المسلمين لأداء الصلاة، وذلك في أعقاب إبطال محكمة تركية وضعها الحالي كمتحف، وسط ترحيب شعبي ومعارضة دولية كبيرة.