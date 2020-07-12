البياتي: مشاركة البيشمركة ضمن العمليات العسكرية غير قانوني

اعتبر النائب السابق محمد مهدي البياتي، الأحد، مشاركة البيشمركة ضمن العمليات العسكرية في المناطق المتنازع عليها بأنها غير قانونية

وقال البياتي في تصريح إن “قوات البيشمركة وفق الدستور هي قوات مخصصة لحماية إقليم كردستان وليست ضمن القوات الاتحادية حيث مشاركتها ضمن العمليات العسكرية في المناطق المتنازع غير قانونية”، لافتا إلى إن “هنالك تخوف من استغلال البيشمركة لتلك العمليات وفرض وجودها داخل المناطق المتنازع عليها”.

وأضاف أن “البيشمركة يسمح لها بدخول أي محافظة في حال خضعت لأوامر القائد العام للقوات المسلحة”، مبينا أن “قوات البيشمركة لا يحق لها الدخول للمناطق المتنازع عليها او المشاركة في العمليات العسكرية القائمة في صلاح الدين وكركوك ونينوى”.

و اكد القيادي فوزي اكرم ترزي , امس السبت , ان اتفاق الكاظمي مع كردستان على إعادة قوات البيشمركة والاسايش الى كركوك ينذر بالقلق, مبينا ان أي اتفاق امني يجري بين المركز والاقليم في حال غياب التركمان والعرب مرفوض وباطل وسنواجهه بكل الوسائل التي كفلها الدستور.