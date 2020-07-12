الكاظمي من ديالى: هناك نازحون في بعض مناطقها واجبنا حمايتهم وتوفير المستلزمات لهم

أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، وجد نازحين في بعض مناطق محافظة ديالى، فيما أشار إلى أن واجب الحكومة حمايتهم وتوفير المستلزمات لهم.

وقال الكاظمي خلال زيارته محافظة ديالى للإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق / المرحلة الرابعة ( مقرات قيادة العمليات المشتركة //ديالى والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ) :”نحيي جهود قواتنا البطلة بمختلف صنوفها وهي تلاحق أهدافا عالية الأهمية للعدو والخلايا النائمة التي تشكل تهديدا على عدد من المناطق”.

وأضاف أن “عملياتنا هي من أجل توفير الحماية لأبناء شعبنا في المناطق التي انطلقت منها وسنستمر في ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية”.

وأوصى الكاظمي، القوات الأمنية، بـ “حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم ومسك الأرض بعد انتهاء العمليات”.

ولفت إلى أن “ديالى تشكل تنوعا خاصا نفتخر به، وعلينا حمايته، وهناك نازحون في بعض مناطقها واجبنا حمايتهم وتوفير المستلزمات لهم”.