المنتجات النفطية تعلن زيادة حصة المولدات من “زيت الغاز”

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، السبت، عن زيادة حصة المولدات السكنية من مادة “زيت الغاز” (الكاز) لشهر تموز الجاري.

وقالت الشركة في بيان “استنادا إلى توجيه الوكيل الأول للمدير العام حسين طالب عبود ولغرض تأمين منتوج زيت الغاز للمولدات السكنية ودوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط كافة ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة الصيف تقرر زيادة الحصة المقرة لتلك المولدات”.

وأوضحت، أنه تقرر “زيادة حصة المولدات السكنية من المادة لشهر تموز الجاري بكمية (٥) لتر لكل KV عن شهر حزيران لتكون (25) لتر لكل KV بدلا من 20 وبالسعر الرسمي”، مشيرا إلى أنه “تقرر تجهيز المولدات العائدة الى دوائر الدولة بكمية 5 لتر لكل KV وبالسعر الرسمي، بينما نفس الكمية لمولدات القطاع الخاص بالسعر التجاري (700 دينار”.

وبشأن محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى، أشارت الشركة الى انه تقرر “تجهيز المولدات في المناطق التي لا تجهز بالكهرباء الوطنية بكمية 25 لتر لكل KV، و20 للمناطق التي تجهز بـ 15 ساعة يوميا فما دون من الكهرباء الوطنية، و15 لتر للمناطق التي تجهز بـ 16 ساعة يوميا فما فوق”، منوها الى ان المولدات في دوائر الدولة تجهز 5 لتر للـ KV الواحد للمناطق التي بها كهرباء وطنية و10 لمن لا يوجد بها كهرباء وطنية، فيما تجهز مولدات القطاع الخاص في تلك المحافظات بـ 5 لتر للـ KV”.