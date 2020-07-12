(بالفيديو) مسلحون يستهدفون 3 شاحنات تحمل معدات للقوات الأمريكية جنوب العراق

افاد مصدر امني غراقي ، مساء اليوم السبت، باستهداف 3 ناقلات تحمل معدات لوجستية للقوات الأميركية بين السماوة والديوانية جنوب العراق.

وقال المصدر في تصريح : “تعرضت ثلاث ناقلات لهجوم مسلح في منطقة النجمي بين الديوانية و السماوة”.

مضيفاً، ان “الناقلات يقودها سواق عراقيين، متوجهين لنقل حاويات لأحدى القواعد الأمريكية كانوا قادمين من البصرة”.

وتابع المصدر، ان “مسلحين يستقلون سيارات بيك اب أجبروا الناقلات على التوقف وانزلوا السواق ومن ثم اضرموا النار في الناقلات، وانسحبوا لجهة مجهولة”.

وتأتي تلك العملية في وقت يواجه الكاظمي هجمة شرسة من قبل بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

وخلال الأسابيع الماضية واجه رئيس الوزراء العراقي حملة انتقادات من قبل عدد من الفصائل والميليشيات المسلحة، على خلفية تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب مداهمة جنوب بغداد أدت إلى اعتقال عدد من عناصر ميليشيا كتائب حزب الله على خلفية هجمات الصواريخ التي طالت بفترات متفاوتة مناطق فيها قواعد عسكرية أميركية أو منشآت أميركية.