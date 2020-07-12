بيان من غرفة عمليات أربيل واتخاذ جملة من القرارات

اعلنت غرفة عمليات محافظة اربيل العاصمة ، في بيان لها ، مساء اليوم السبت ، الابقاء على حظر التنقل بين المحافظات داخل اقليم كوردستان ومع المحافظات العراقية الاخرى.

غرفة عمليات العاصمة ، اعلنت عن جملة من الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا ، من ضمنها إغلاق جميع الاسواق ومحلات بيع الخضرة والفواكه والمراكز (باستثناء الصيدليات) من الساعة 12 بعد منتصف الليل ولغاية الساعة الـ 5 صباحاً ولمدة اسبوع اعتبارا من منتصف ليلة اليوم السبت، مشيرة إلى إغلاق الأسواق الشعبية وأسواق بيع الطيور ومعارض السيارات كافة أيام الجمعة من كل أسبوع.

واشارت غرفة عمليات العاصمة، الى ان منع التنقل بين أربيل وبقية محافظات كوردستان والعراق سيبقى ساريا، اما بالنسبة للوافدين من خارج الاقليم عبر المعابر الجوية والبرية، فسيخضعون لفحص كورونا على نفقتهم الخاصة اذا لم تكن لديهم فحوصات طبية موثوقة من الدول التي قدموا منها على شرط ان لا تمكون هذه الفحوصات قد مرت على اصدارها اكثر من 48ساعة، لافتاً إلى أن الرسوم ستكون مناسبة، وإلا فعليهم تقديم تعهد بالبقاء في الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

ولفت البيان إلى استمرار إغلاق المساجد والكنائس ومنع اقامة مجالس العزاء، كذلك اغلاق مراكز تعليم اللغات وقاعات السينما وقاعات حفلات الاعراس والرشاقة والسباحة والبارات ومراكز المساج ، وتحديد عمل المطاعم بخدمة التوصيل أو شراء الطعام وتناوله في مكان آخر “سفري” فقط.

والزم البيان جمبع المواطنين والدوائر الحكومية في أربيل باجراءات الوقاية واستعمال الكمامات، مبينا ان اي موظف لا يلتزم ستتم معاقبته وفقا للقوانين السارية ، إلى جانب جعل الدوام الرسمي مقتصراً على الدوائر الضرورية التي تمس حياة المواطنين لـ4 أيام في الاسبوع على أن تكون نسبة دوام الموظفين 30% .

كما ينبغي ألا يزيد عدد ركاب سيارات الأجرة عن اثنين، والباصات والحافلات الصغيرة عن نصف عدد المقاعد مع الالتزام بارتداء الكمامات، وبخلاف ذلك يعاقب المخالفون بغرامة مالية.

واستثنى قرار الحظر العيادات الطبية ويسمح بفتحها من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساءً بشرط اتباع الإجراءات الوقائية التي حددتها غرفة العمليات.