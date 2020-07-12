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رئيس إقليم كوردستان يوقع مراسيم 3 تعيينات لمناصب أمنية عليا

وقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، على مراسيم 3 تعيينات لمناصب عليا في الشرطة.

رئيس الإقليم، وقع اليوم بحضور وزير الداخلية ريبر أحمد، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي هريري، على مراسم تنصيب اللواء شرطة طارق أحمد إبراهيم مديراً عاماً لشرطة إقليم كوردستان، واللواء شرطة عبد القادر عزيز مديراً عاماً لشرطة مرور إقليم كوردستان، واللواء شرطة هيرش أحمد محمد مديراً عاماً للجنسية في إقليم كوردستان.

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، أشاد نيجيرفان بارزاني بخدمات وتجارب الضباط الثلاثة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.

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