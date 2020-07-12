السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المحترم.

السيد علي علاوي وزير المالية المحترم.

هنا إختبار لوطنيتكما و عراقيتكما …

1 – خمسة مليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 5 ( خمسة آلاف مليون دولار ) ما يحصل عليه الأكراد من المنافذ الحدودية في المناطق الكردية المسماة ( الكردستانية ! ) في السنة.

2- خمسة مليار دولار في 13 سنة المجموع خمسة و ثمانون مليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 85 مليار دولار ( خمسة وثمانون ألف مليون) دولار مجموع ما سرقه الأكراد من المنافذ الحدوية ، حسب الوثيقة الرسميـــــــــــــــة المرفقة..

3- أكبرسرقة في التاريخ : أما النفط : فإن مجموع الأموال المسروقة من واردات نفط اليتامى و الأرامل و المُعدمين ، حسب الوثيقة الرسمية العراقية الحكومية المرفقة الثانية :

128,635,804,261 دولار ، ( مائة و ثمانية و عشرين مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار و ستمائة و خمسة و ثلاثين مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون و ثمانمائة و أربعة آلاف و مائتين و واحد و ستين دولارا ً ) ! و هي واردات بيع النفط المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروق للكيان الصهيوني الغاصب .

كما ذكرت ذلك صحيفة Financial Times اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 23 August 2015.

4- إن هذه الأرقام المخيفة المسروقة من قبل مسعود البارزاني و عائلته تعادل ميزانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العراق لمدة (3) سنوات كاملة ، بل و أكثر …

و سيكون العراق ، و موظفوه ، و متقاعدوه ، و شعبه بخير في حالة إسترداد الحق الذي لا يضيع إن كان وراءه مُطالِب … و هذا واجبكما الحتمي ..

5- متى ستطالبان بها ، و تستردانها من البارزاني.

6- إن هذا هو الوقت المناسب لاختبار وطنيتكما و عراقيتكما … و الوقت قصير ، و أعماركما أقصر…

7- إن التاريخ لا يرحم ، و أن google.com لا يمكن ان تمحى .. 8- سارعا قبل فوات الأوان… و أني لكما – كما تعرفاني منذ عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات السنين ، من الناصحين.

9- أنا أعلم انكما لن تردا على رسالتي بعد أن قطع أحدكما بريده الإلكتروني الخاص معي … حيث أني بقيت أنا كما أنا ، من الرعية ، و أنتما حاكمان..

فهل سيتطوع أحد من الإخوة و الأخوات بايصال هذه المذكرة المهمة المستعجلة لكما …

الشجاع ُ يعيش و لو في كان في القبر…

و الجبان ميت ٌ و لوكان في كرسي الحكم …

سارعا …

يا ألله

صورة منه لسماحة العملاق السيد علي السيستاني.

#الدكتور_صاحب_الحكيم

سفير السلام العالمي

مقرر حقوق الإنسان

لندن

2020 تموز