طريق النور الثقافية توزع مساعدات غذائية ومواد تعقيم في بغداد للتخفيف عن اثار جائحة كورونا

اقامت مؤسسة طريق النور الثقافية وبالتعاون مع جمعية الخير والبركة الثقافية محاضرة تثقيفية نسوية حول جائحة كورونا وطرق الوقاية منها في مقرها ببغداد الرصافة اليوم الجمعة المصادف ١٠ / ٧ / ٢٠٢٠.

وتناولت المحاضرة طرق الوقاية من فايروس كورونا ومخاطر الإصابة وضرورة تبليغ المؤسسات الصحية في حال الشعور بأية أعراض مرضية مشابهة للإنفلونزا او أعراض المرض لاي من افراد العائلة والابتعاد عنه وعزل المصاب عن الأهل والمحيطين لحين اتخاذ اللازم من قبل المؤسسات الصحية المختصة.

وتم على هامش المحاضرة توزيع ملصقات حول الوباء وتوزيع ٨٦ سلة غذائية ومواد تعقيم للتخفيف عن كاهل العوائل من اثار جائحة كورونا.

وراعى التجمع وسائل الوقاية من كفوف وكمامات وتباعد اجتماعي بين الحضور.

يذكر ان مؤسسة طريق النور الثقافية من منظمات المجتمع المدني الناشطة في حقوق المرأة والإغاثة الانسانية وإحياء التراث الاسلامي لآل البيت عليهم السلام.

المكتب الاعلامي