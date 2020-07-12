فيروس كورونا يخطف فنانا عراقيا

توفي الفنان والمخرج، حسين السلمان، السبت، اثر اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتبت نقابة الفنانين العراقيين في تدوينة عبر حسابها بـ”الفيسبوك”، اليوم، (11 تموز 2020): “ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان والمخرج حسين السلمان ،والذي وافته المنية قبل قليل أثر إصابته بفيروس كورونا، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه وتلامذته الصبر والسلوان”.

وأوضحت، ان “الفنان حسين السلمان مخرج سينمائي وكاتب قصة ومسرحي عراقي ولد عام 1950 في الناصرية في العراق، لديه أعمال في السينما والتلفزيون وكذلك في المسرح، وحائز على جوائز محلية ودولية، ولديه مؤلفات في الفن على صعيد المسرح والنقد السينمائي والتلفزيون“.

كما ونعى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم السبت، رحيل السينمائي والأكاديمي حسين السلمان، فيما وصف رحيل السلمان بالخسارة للحركة السينمائية في العراق.

وجاء في برقية التعزية التي نقلها المكتب الإعلامي للوزير، أن “رحيل الأكاديمي والمخرج حسين السلمان يمثل خسارة للحركة السينمائية في العراق”.

وأضاف: “لقد عرف عن السلمان شغفه بالفن السابع وتنوع نشاطاته في التدريس والتأليف والإخراج وإعداد البرامج السينمائية، فضلا عن تقديمها”، مختتما تعزيته بالقول “للراحل المغفرة والرحمة ولأهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان”.