‹قسد› تنسحب من مباني رسمية في الحسكة بعد تفاهمات مع مسؤولي النظام برعاية روسية

أكد مصدر كوردي مطلع، اليوم السبت، انسحاب قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› من مبنى المؤسسة السورية للحبوب التابعة للنظام السوري في مدينة الحسكة بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، بعد تفاهمات مع مسؤولي النظام.

وقال المصدر ، إن «قوات سوريا الديمقراطية انسحبت اليوم من مبنى المؤسسة السورية للحبوب في حي غويران بمدينة الحسكة، وفق تفاهمات مع مسؤولين في السلطات السورية برعاية روسيا».

وأضاف أن «العلاقات بين الإدارة الذاتية والسلطات السورية في الحسكة وقامشلو سوف تشهد انفراجاً بعد تفاهمات جرت بين الطرفين برعاية روسيا».

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام، قد قالت في 27 يونيو / حزيران الماضي، إن قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت على عدد من المباني والمؤسسات والمقار التابعة للحكومة في مدينة الحسكة بقوة السلاح.