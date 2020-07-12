قيادي في ENKS ينفي التشاور مع PYD بشأن انتخابات الائتلاف الوطني .. ونصر الحريري رئيسا للائتلاف‎

انتخبت “الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، اليوم السبت، نصر الحريري الذي كان رئيسا لـ”هيئة التفاوض السورية”، رئيسا لها، والدكتور عبد الحكيم بشار( ممثل المجلس الوطني الكوردي في سورياENKS)، وعقاب يحيى، وربا حبوش نوابا للرئيس ، وعبد الباسط الويس أمينا عاما للائتلاف.

بالصدد ، قال شلال كدو ممثل ENKS في الائتلاف الوطني :” شهدت اجتماعات الدورة الحالية للهيئة العامة للائتلاف الوطني المنعقدة في اسطنبول، اليوم السبت، انتخابات الهيئتين الرئاسية والسياسية للائتلاف حيث انتهت العملية (قبل قليل)، وانتخب الدكتور نصر الحريري رئيسا للائتلاف وكل من الدكتور عبد الحكيم بشار، و عقاب يحيى، وربا حبوش نوابا للرئيس، وعبد الباسط الويس أمينا عاما للائتلاف” .

كما أشار كدو الى” انتخاب 19 عضوا للهيئة السياسة بينهم الدكتور زهير محمد وعبدالله كدو ممثلين عن المجلس الوطني الكوردي في الهيئة السياسية للائتلاف الوطني”.

ونفى كدو أن يكون هناك أي توافق مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بشأن انتخابات الائتلاف، وقال: ” لايوجد أي توافق مع PYD بشأن انتخابات الائتلاف” مؤكدا أن “هذا الأمر يخص المجلس الوطني الكوردي في سوريا، ولاعلاقة لحزب الاتحاد الديمقراطي بهذا الأمر إطلاقا”.

وكان بعض وسائل الإعلام التابعة للمعارضة السورية قد ذكرت اليوم أن عبد الحكيم بشار انتخب نائباً لرئيس الائتلاف الوطني السوري عن الكورد بالتوافق مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.