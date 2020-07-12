ميليشيات الحشد مهددة الحكومة العراقية : لاتستطيع فعل شىء ضدنا .. سنستهدفها

متبنية استهداف شاحنات تحمل معدات لوجستية امريكية جنوب العراق

هددت ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من ايران ، اليوم الاحد ، باستهداف الحكومة العراقية ، اذا ماحاولت منعها من شن هجمات ضد القوات والمصالح الامريكية في العراق ، قائلة انها (الحكومة العراقية) غير قادرة على فعل شيْ ضدها.

القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، كمال الحسناوي، علّق على عملية استهداف آليات امريكية جنوب العراق ليل امس ، بالقول أن العمليات ستستمر والحكومة لا تستطيع فعل شيء رادع وستكون مستهدفة اذا فعلت.

الحسناوي ، قال في تصريحات صحفية ، إن “العراق يمر بمرحلة جدا خطيرة من خلال تواجد المحتل(في اشارة الى القوات الامريكية) “، مضيفاً أن “الاستهتار الأمريكي ما يزال في العراق ويحوّل بعثاته الدبلوماسية لقواعد عسكرية عن طريق وضع منظومات صد الصواريخ”. معتبراً ، أن “نصب منظومة الباتريوت في مبنى السفارة الأمريكية ببغداد مخالف للأعراف والقوانين الدولية ، وأعطى الشرعية للمقاومين للقضاء على التواجد الأمريكي” وفق قوله.

وهدد الحسناوي الحكومة العراقية ، بالقول أن “الحكومة لا تستطيع ان تعمل شيء ضد فصائل المقاومة، وان فعلت ستكون مستهدفة ” ، مردفاً ” الاجدر بها الابتعاد عن هذه الأمور وتذهب باتجاه طمأنة الجمهور والمضي بإخراج القوات الأمريكية”، مضيفا أن “الفصائل التي ضربت القوات الأمريكية على الطريق السريع في محافظة المثنى ستعيد العملية اينما تواجدت القوات الأمريكية”.

وكان مسلحون (يعتقد انهم من ميليشيات الحشد) أضرموا النيران في ناقلات عراقية “تحمل معدات لوجستية أميركية” على الطريق السريع بين السماوة والديوانية جنوبي العراق.

فيما نفى مكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في تصريح صحفي ، علم الوزارة بأي هجوم استهدف مصالح أميركية في العراق، وتحديدا في منطقة الديوانية ومحيطها، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية.

وتأتي تصريحات الحسناوي في وقت يتصاعد فيه حدة التوتر بين ميليشيات الحشد المدعومة من ايران ، وحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، المقرر ان يزور الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر .