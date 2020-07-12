نائب عن المنافذ: 12 مليار تذهب لجيوب الأحزاب والميليشيات سنويا.. إنها حرب لها الأسبقية

كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، قيمة الهدر في المنافذ الحدودية، مؤكدة وقوفها مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، “واعتبارها معركة لها الاسبقية”.

وكتب نائب رئيس اللجنة، ظافر العاني، تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر” اليوم، (11 تموز 2020) جاء فيها: “في العراق 36 منفذا بين بري وهي الاكثر، وبحري وجوي، ويقدر الخبراء وارداتها بـ 13 مليار دولار سنويا”.

وأضاف العاني، “لكن الذي يصل للدولة مليار واحد فقط فيما يذهب 12 مليار دولار للفاسدين من الاحزاب وللمليشيات”.

وتابع النائب قائلا “نشد على يد السيد رئيس الوزراء بعمله على ايقاف هذا الهدر واعتبارها معركة لها الاسبقية”.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد اليوم السبت، ان مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ، مؤكدا ان الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية، موجها بإعداد خطة لإعادة تأهيل جميع المنافذ.