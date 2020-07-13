التربية تعلن انتهاء طباعة بطاقات طلبة السادس وتحدد الاسبوع قبل الامتحانات لتوزيعها

أعلنت وزارة التربية، الاحد، اكمال طباعة البطاقات الامتحانية لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة وتوزيعها على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات.

وقالت الوزارة في بيان “انها حددت موعد بدء توزيع بطاقات الامتحان لأكثر من 450 ألف طالب من كلا الجنسين وبواقع ( الاحيائى 210000 ، التطبيقي 93000 ،الادبي 150000 ) ضمن المرحلة الإعدادية الذين سيؤدون امتحاناتهم يوم (السبت 8 آب / 2020)”.

واضافت ةأن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات قامت بتسليم جميع البطاقات الامتحانية الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، حيث ستتولى كل مديرية بالإيعاز الى مدارسها بتشكيل لجان برئاسة المدير بهدف التحضير لتوزيع البطاقات تدريجياً قبل اسبوع واحد من تأريخ بدء الامتحانات العامة للدور الأول والمزمع انطلاقها في الـ8 من آب المقبل ، منوها الى ان البطاقات الامتحانية ستكون بنسختين ، الأولى يتم تسليمها للطالب ، والأخرى تبقى في ادارة المدرسة ليتم مطابقة النسختين في يوم الامتحان من قبل مدراء المراكز الامتحانية ، على ان يُلزم الطالب بجلب هوية الاحوال المدنية في كل يوم امتحاني”.

وشددت الوزارة ، على “اتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الازدحام والتجمع عند استلام البطاقات وتوزيعها بحسب الجنس والاختصاص وتسلسل أرقام التسجيل أو الحروف الهجائية بحيث يفرز كل قسم إلى مجموعة خاصة للتوزيع”، داعية الطلبة الى “استغلال عامل الوقت من اجل الجد والاجتهاد ، متمنياً النجاح والموفقية للجميع خدمة لبلدنا الحبيب”.