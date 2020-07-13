التربية: 2020 سنة عدم رسوب لطلبة الإعدادية

قررت وزارة التربية، أمس الأحد، اعتبار السنة الدراسية الحالية، سنة عدم رسوب لطلبة المرحلة الإعدادية بفروعها كافة، بحسب بيان للوزارة تابعته (المدى).

وستتولى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة استلام طلبات الطلبة الذين لا يرغبون بأداء الامتحانات النهائية للدور الاول والثاني لهذا العام. وحددت الوزارة شرطًا لقبول الطلب وهو ان يكون مقترنًا “بتوقيع ولي أمر الطالب”، وستقوم إدارة المدرسة بإرساله الى المديرية العامة للتربية في موعد أقصاه “يوم الأحد الموافق 26 من شهر تموز الحالي”. وفي سياق متصل، قالت الوزارة في بيان ان اللجنة الدائمة للامتحانات العامة عقدت اجتماعًا بحضور الوزير ورئيس واعضاء اللجنة لبيان الرأي حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتساب المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي بديلًا عن الامتحان الوزاري وتوصلت الى ان القرار يشكل ضررا كبيرا للطلبة. وكانت وزارة التربية قد قررت، بتاريخ (25 حزيران 2020)، إضافة 10 درجات قرار لكل مادة من المواد التي أدى بها التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية لنصف السنة، ونهاية الكورس الأول للصفوف من الخامس الابتدائي إلى الخامس الإعدادي بفروعه كافة والمعاهد للصفوف المنتهية وغير المنتهية. يشار إلى أن مجلس الوزراء، قرر بجلسته المنعقدة يوم (23 حزيران 2020) اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لطلبة الثالث المتوسط.