الصحة تسجل 2312 إصابة بكورونا.. وتصنيع العلاج الروسي يحتاج شهرين

اعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد تسجيل 2312 إصابة جديدة بفايروس كورونا و95 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة تلقته (المدى) توزعت الإصابات في بغداد/ الرصافة 393، بغداد/ الكرخ 167، مدينة الطب 185، النجف 188، السليمانية 155، أربيل 104، دهوك 5، كربلاء 119، كركوك 86، ديالى 51، واسط 134، البصرة 164، ميسان 23، بابل 200، الديوانية 84، ذي قار 144، الأنبار 13، المثنى 29، نينوى 13، صلاح الدين 55.

واوضح البيان ان مستشفيات العراق سجلت تماثل 1645 حالة للشفاء في بغداد / الرصافة 206، بغداد/الكرخ 213، مدينة الطب 11، النجف 148، السليمانية 38، أربيل 36، دهوك 9، كربلاء 143، كركوك 70، ديالى 90، واسط 45، البصرة 212، ميسان 100، بابل 100، الديوانية 61، ذي قار 110، المثنى 44، نينوى 9.

أما حالات الوفاة بلغت في العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 95 حالة في بغداد/ الرصافة 20، بغداد/الكرخ 9، النجف 3، السليمانية 6، أربيل 1، كربلاء 3، كركوك 5، ديالى 1، واسط 4، البصرة 13، ميسان 3، بابل 3، الديوانية 7، ذي قار 14، صلاح الدين 3.

ويرتفع بذلك مجموع الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 77506 منها شفاء 44724، ووفاة 3150.

الى ذلك، حددت شركة أدوية سامراء، أمس الأحد، شهرين لصناعة العلاج الروسي لمكافحة فايروس كورونا.

وقال مدير عام شركة أدوية سامراء عبد الحميد السالم، إن الشركة العامة لصناعة الأدوية “لديها خطة لتصنيع العلاج الروسي خلال شهرين”. وحول سبب تأخر تصنيع العلاج الروسي أوضح انه جاء بناءً على الدراسات السريرية كما أن تصنيع أي مادة لا يكون إلا بإصدار قرار من قبل وزارة الصحة. ووصف الطاقة التصنيعية لشركة أدوية سامراء بـ”العالية” وقادرة على إنتاج الحبوب بأعداد كبيرة .

وعن طبيعة “العلاج الروسي” وتركيبته لفت مدير عام شركة أدوية سامراء إلى أنها ليست سوى علاج للإنفلونزا القوية اكتشف باليابان واعتمدته روسيا كعلاج رسمي وسمي بالدواء الروسي لأن اليابان تعاونت مع الشركة وتم تصنيعه في روسيا.