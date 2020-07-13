الفنانة الشابة نشوى هشام تشارك في فيلم “الرحلة المجهولة”

بدأت الفنانة الشابة نشوى هشام، تصوير أحداث فيلمها الجديد “الرحلة المجهولة” والفيلم سيناريو وحوار وإخراج أحمد شعبان بوجي.

ويشارك في البطولة، عادل توفيق، أحمد شعبان، حسام عبد المنعم، مجدي عبد الحليم، حسين أبو حجاج، شيري ممدوح، كارمه محمود، وعد الأسمر، إيهاب إسماعيل وطارق الشيخ ومجموعة من الشباب الجديدة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول أستاذ الجامعة يقوم بعمل بحث مع طلابه يفيد بلده، فيتعرض البحث للسرقة، ولكن بعد اجتماعهم يقررون الذهاب إلى الأرض الذي يقدم عليها البحث، وبعد سفرهم إلي الأرض تكون المفاجأة.